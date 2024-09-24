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G7警告：中東恐爆「更廣泛衝突」！　沒有國家能從中獲利

▲▼ 黎巴嫩遭以色列攻擊起火冒煙。（圖／路透）

▲黎巴嫩遭以色列攻擊後，冒出火光與濃煙。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）衝突一觸即發，七大工業國組織（G7）發布聲明警告，中東的各種行動與反制行動，可能把該地區捲入一場「更廣泛的衝突」，而且沒有國家能夠從中獲利。

G7聯合聲明指出，「行動與反制行動，可能放大這種危險的暴力螺旋，並且把整個中東捲入一場更廣泛的區域衝突，帶來難以想像的後果。」他們呼籲停止目前的破壞性循環，同時強調中東情勢升溫對任何國家都沒有好處。

▲▼ 以色列空襲黎巴嫩南部，民眾乘車、徒步向北逃。（圖／路透）

▲黎巴嫩掀起逃難潮，民眾紛紛乘車或徒步往北避難。（圖／路透）

▲▼ 黎巴嫩對以色列發動攻擊。圖為以色列境內遇襲現場。（圖／路透）

▲黎巴嫩也對以色列發動攻擊。圖為以色列境內遇襲現場。（圖／路透）

七大工業國包括加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國與美國，7國外交部長正在紐約參加聯合國大會，場邊會面之後，發布了這篇聯合聲明。

以黎邊境砲火猛烈，真主黨的呼叫器與對講機17、18日連環爆炸，造成37死約3000傷後，近日仍不斷遭到以色列襲擊，光是23日這一天的南部空襲，就導致近500人死亡。對此，真主黨也展開反擊，22日凌晨發射逾100枚火箭彈，部分落在以色列北部城市海法（Haifa）附近。


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