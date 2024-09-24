以色列宣布進入「緊急狀態」　全國平民極可能遭遇攻擊

▲以黎戰火一觸即發。圖為以色列境內遇襲現場。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）衝突一觸即發，以色列政府23日晚間宣布，由於「特殊的後方情勢」，全國進入民防緊急狀態，時間為期1周，也就是直到9月30日。

以色列13頻道、新消息報（Yedioth Ahronoth）報導，根據國防部長葛朗特（Yoav Gallant）的提議，政府在緊急召開的電話會議中，投票通過了這個行動，原因是「全國平民遭到攻擊的可能性極高」。

▲黎巴嫩遭以色列攻擊起火冒煙。（圖／路透）

在緊急狀態下，政府能夠對公眾實施各種限制，包括禁止集會。這也讓負責民防的「後方司令部」（Home Front Command）延長職權至9月30日。

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