結完婚3天！老公帶公婆出國「丟下新婚的我在台灣」　網戰翻

▲原PO不滿，「丟下新婚的我在台灣，這樣像話嗎？」（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「還是越想越不爽啊！」近日有網友發文表示，她和老公結完婚3天，對方就帶公婆出國旅行，「丟下新婚的我在台灣，這樣像話嗎？」雖說老公有詢問過她，她也勉強接受，但還是覺得不太開心。貼文曝光後，引發討論。

臉書粉專「爆料公社」日前轉貼一則貼文，原PO透露，她和老公才結完婚3天，結果對方就馬上帶公婆出國旅行，說因為剛好有年假，且是他們一家人期待已久的旅行。她聽聞後便不禁直呼，「丟下新婚的我在台灣，這樣像話嗎？別人會怎麼想？有沒有道理啊？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，老公出發前，雖有詢問她是否同意，她也算是勉強接受了，「而我也沒興趣跟他們家一起出去」，但是她事後還是越想越不爽。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「他們去5天，你就去7天啊！自己一個人旅行超讚的」、「你可以自己跟你娘家的爸媽一起出遊，玩半個月」、「立刻安排自己7日遊！不能輸」、「至少沒讓你和他們一起去，就不錯了」、「怎麼有這麼奇葩家庭，建議離婚」、「這樣可以直接離婚了吧」。

但也有網友表示，「會不會婚前幾乎都是跟你一起度假，沒時間給父母。說真的，既然選擇他，就應該成全他對父母的孝心」、「出國不是結婚當天跟你提的，肯定已經計畫很久了！不要用新婚3天當風向球」、「家族旅行，自己不去，耍大牌，婚後3天只是藉口」、「你同意了，我覺得就不太能說什麼了耶」。