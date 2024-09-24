美商務部擬禁「特定中俄智能車」：恐危急國家安全

▲圖為比亞迪一款電動車。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國官員表示，美國商務部計畫提議禁止銷售或進口使用特定中國或俄羅斯技術的智能車輛，原因是出於國家安全考量。

美國政府自今年2月展開的一項調查發現，中國和俄羅斯嵌入美國車輛的軟體和硬體存在多種國家安全風險，其中包括可能透過駭客進行遠端破壞或收集駕駛人的個人數據。美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）在日前一場電話記者會中表示，「在極端情況下，外國敵對勢力可以同時關閉或控制所有在美國運行的車輛，導致事故或封鎖道路。」

據美國高級政府官員對CNN透露，此規則不適用於目前在美國道路上已經使用中國軟體的車輛。根據商務部的規定，軟體禁令將於2027年車款開始生效，而硬體禁令則會於2030年車款實施。

這項提議的監管行動是美國與中國兩大經濟體之間更廣泛供應鏈爭奪戰的一部分，涉及從半導體到人工智慧軟體等未來關鍵計算技術的保護。

中國特別在智能車市場上投入了大量資金，而中國製造商在歐洲的進展讓美國官員感到擔憂。根據CNN先前報導，中國政府也對特斯拉（Tesla）的數據蒐集表示關注，部分中國政府機構已禁止這些車輛進入其園區。

商務部的提案針對「連網車輛」，這是一個涵蓋範圍廣泛的術語，適用於任何現代汽車、巴士或卡車，只要它們使用網路連接來提供路邊救援、衛星通訊或其他功能。該提案涵蓋了與藍牙、WiFi和行動技術等外部通訊技術互動的軟硬體。

商務部將有30天的公開評論期，並計劃在拜登政府結束前發布最終規定。根據一位政府官員表示，拜登政府也將於周一發布一份經濟分析報告，評估汽車製造商和消費者遵守該提案規則的預期成本。