俄羅斯砲擊烏南「1死23傷」！一夜7次空襲　札波羅熱州多處成廢墟

▲俄軍砲擊烏南城市赫松州和札波羅熱州，造成至少1死23傷。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

根據烏克蘭官方的消息，俄羅斯22日對烏克蘭南部城市赫松州（Kherson）和札波羅熱州（Zaporizhzhia）進行砲擊與空襲，造成多棟住宅爆炸和損毀，並導致至少1人死亡、23人受傷。然而，俄羅斯外交部則反指烏克蘭7周前對俄國庫斯克州的入侵已導致至少56名平民喪生、266人受傷。

綜合外媒報導，烏克蘭赫松州州長普羅克丁（Oleksandr Prokudin）透露，俄軍22日對當地的砲擊和空襲擊中多棟住宅，造成1名61歲女子喪生、7人受傷。同時，烏克蘭國家警察（National Police）指出，俄軍連夜針對札波羅熱市和周邊地區發動7次空襲，導致16人受傷。

札波羅熱州州長費多羅夫（Ivan Fedorov）在社群平台Telegram上表示，傷者中的4名女性已住院治療。他與警方皆發出了照片，畫面中可以看到公寓陽台和窗戶被毀，車輛也受到了損害。

另一方面，俄羅斯外交部則宣稱，截至9月20日，烏克蘭對庫斯克州的入侵行動已至少造成56名平民喪生、266人受傷。這與他們稍早在9月5日表示的死亡人數31人相比，顯然有所增加。

事實上，烏克蘭8月初跨境突襲俄羅斯西部邊境庫斯克州（Kursk），是二戰以來俄羅斯領土首度被外國占領。俄國外交部稱，已有13萬1000名平民撤離庫斯克州最危險的地區，但部分平民遭烏軍扣押，其中包括蘇賈鎮（Sudzha）的70至120名人質。