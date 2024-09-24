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合歡山公路「撒五彩冥紙」作法　太管處：可罰3000元罰鍰

▲▼合歡山公路「撒五彩冥紙」作法 太管處：可罰3000元罰鍰。（圖／翻攝自爆料公社二社）

▲有宗教團體在台14甲線19.5K處進行宗教活動、撒放冥紙。（圖／翻攝自爆料公社二社）

文／中央社

某宗教團體今天在台14甲線19.5K處進行宗教活動，撒放冥紙的行為引發關注。太管處表示，如在國家公園內可處新台幣1500元至3000元罰鍰，呼籲民眾勿因偏差行為造成山林損害。

民眾在臉書社團PO出一段影片，一群宗教人士在台14甲線19.5K處集結，其中1名男子面向邊坡空曠處狂撒五彩金紙，高山風勢強勁，紙張隨風飛散，男子口中念念有詞，似在進行宗教儀式。

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對此，太魯閣國家公園管理處表示，山區撒冥紙或焚燒冥紙行為，可能導致冥紙隨風飄散，落入山區的河川及生態保護區，某些區域因地勢險峻或過於偏僻，清潔人員無法進入進行整理，這對當地生態環境造成潛在影響，且恐威脅珍貴動植物棲息地，另外山區非水源充足之地，嚴重的話還可能引發森林大火。

太管處指出，7月中旬也曾發生民眾於太魯閣國家公園武嶺停車場焚燒冥紙，該行為涉違反森林法第34條及第56條的部分，已移送農業部林業及自然保育署南投分署處理。

太管處說明，太魯閣國家公園禁止事項第5點：「未經核准禁止設置祭祀設施」、第8點：「禁止於園區內燃放鞭炮、煙火、冥紙及其他危害公眾安全之物品」、第10點：「禁止破壞公眾物品與設施」，違者可處新台幣1500元至3000元罰鍰。信仰是個人自由，但請民眾確實遵守國家公園規範，多發揮一點公德心就是功德無量，共同愛護珍惜山林資源。

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