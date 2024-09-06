婦與鄰居吵架！竟冒名寄88萬假本票給周玉蔻　還送冥紙給徐巧芯

▲婦人冒名媒體人周玉蔻開立商業本票。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

現年70歲的台北市許姓婦人，因與鄰居有糾紛，竟冒用鄰居名義，寄冥紙給包含立委徐巧芯在內的多名政界人士，還假冒媒體人周玉蔻名義，簽發88萬元的假本票。案經檢警單位追查後，揪出許婦惡行。最高法院審理後，將她判刑1年10月定讞，必須入獄服刑。

據了解，許婦原本在台北市信義區嘉興街某社區內擔任主委，後來與潘姓婦人競爭里長，結果許婦敗選，因此與潘女結怨，衍生不少風波。社區居民受不了，最後改推選社區內陳姓男子擔任新主委，許婦因此遷怒陳男，因此冒用2人名義做了許多壞事。

她從2022年初起，以潘女和陳男名義簽下面額88萬元的商業本票，並以2人為寄件人，分別寄給監察院長陳菊、資深媒體人周玉蔻和時任台北市議員張茂楠等人。結果這幾張本票都退回，潘女、陳男收到後，一頭霧水。

不僅如此，許婦也在2022年3月間，以潘女、陳男名義，陸續寄出許多夾帶冥紙的信件，給當時的台北市議員徐巧芯、許家蓓等人，總計被害的政界人物多達6人。收到信件的被害人報警，檢警根據信件上的DNA，循線找上許婦。

許婦被抓到後，檢警還在她身上查出一大疊還未寄出的冥紙信件，包含新北市長侯友宜、名嘴朱學恒等，全都是她的口袋名單。許婦宣稱，因為遭潘女、陳男欺負許久，所以才會藉機報仇。檢方依照恐嚇危害安全等罪，對許婦提起公訴。

案件進入法院審理後，許婦竟又翻供，詭辯說是在附近土地公廟撿到這些信件，自己好心將這些信件寄出，並不知道信件內容是什麼。法院不採信，一審將她判刑10月、得易科罰金30萬元；二審更減輕為7個月。但案件經撤銷發回後，高院更一審改認定她偽造本票涉犯刑責更重的「偽造有價證券罪」，因此重判有期徒刑1年10月。全案再上訴，最高法院6日駁回上訴定讞，許婦將入獄服刑。