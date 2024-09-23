埔里美人腿公主選拔冠軍獎30萬　102佳麗搶進9／29決賽

▲埔里美人腿公主選拔睽違4年後復辦。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

因新冠肺炎疫情睽違4年、世界選美冠軍高曼容所出身的埔里鎮「美人腿公主」選拔賽，於9月21日登場；埔里鎮農會指出，本屆共有102位佳麗報名參賽，9月29日辦理決賽，第一名可獲30萬元獎金。

「尋找2024茭點女神埔里美人腿節暨農民節表揚活動」當天在埔里承萬尊爵酒店舉行開幕式，開場安排表演，及學生食農教育茭白筍田間生態魚蚌共生、青農返鄉走秀、家政班媽媽好手藝秀、歷屆美人腿公主3組親子秀等茭白筍產業走秀活動；南投縣長許淑華、立委馬文君、中華民國壘球協會理事長羅俞欣也客串走秀，百餘位參賽佳麗順勢出場亮相，另縣府農業處長蘇瑞祥、縣議會副議長潘一全，縣議員吳國昌、蘇昱誠、黃世芳、林芳伃，縣農會總幹事曾明瑞等都到場看秀。

埔里農會表示，102名報名佳麗經評審選定其中51名，將於22日初賽、再選出30名，最後於9月29日決賽選出第一名、第二名、第三名及其他獎項，第一名獎金30萬元、第二名15萬元、第三名5萬元，其他27名也有獎金5千元，都將協助促銷茭白筍等農產品，並做形象代言，協助擔任縣府觀光大使；而美人腿公主選拔自2006年第一屆至今，13屆以來累積報名佳麗有1181人，選出高曼容、李香均、邱邑涵等多位形象代言人。

許淑華表示，茭白筍、百香果、花卉是埔里重要產業，其中茭白筍產量更占全國總產量約9成，感謝埔里農會推動農產業發展、食農教育行銷，相關活動成功打響埔里茭白筍知名度。