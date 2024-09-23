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桃園雙軌教育訓練協會親子講座　教您親子和諧互動秘訣

▲桃園雙軌教育訓練協會親子講座

▲桃園市雙軌教育訓練發展協會親子講座。（圖／協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

家庭和諧的親子關係，是每一位為人父母和子女共修的課程。桃園市雙軌教育訓練發展協會22日邀請勵馨基金會桃園主任賴文珍社工師，舉行親子講座，於講演如何在忙碌的生活中，維護和增進親子關係指出，親子衝突的原因有：價值觀的差異、子女不願意受到父母太多的干涉，以及父母與子女的溝通、父母管教方式，皆是要因之一。

▲桃園雙軌教育訓練協會親子講座

▲賴文珍社工師講演親子和諧互動秘訣。（圖／協會提供）

桃園市雙軌教育訓練發展協會理事長梁淑貞、同時也是桃園南亞技術學院教授指出，隨著3c產品的普及，家長工作或事業的忙碌，以及孩子自主性增強，讓許多家長有感「孩子難教」、「孩子難溝通」…而也有許多孩子覺得「父母不了解我」、「父母不愛我」…上述這些問題，使一些家庭親子關係出現緊張情形。

▲桃園雙軌教育訓練協會親子講座

因此，如何善用語言溝通和學習如何更相愛，相當重要。賴文珍社工師於親子講座指出，父母與子女間價值觀的差異、子女尋求獨立自主，不願意受到父母太多的干涉，是形成親子衝突相當重要的原因。此外，父母與子女的溝通、父母管教方式，亦是影響親子衝突的重要來源。

▲桃園雙軌教育訓練協會親子講座

▲親子彩繪傘教學

常見的引起親子衝突鵲：家庭關係、家庭雜務、家規、青少年獨立自主、價值與道德、儀容、人格、課業表現、人際關係、社交活動約束、就寢與宵禁、健康與衛生、活動約束、財務。親子衝突可能會破壞親子關係，但只要在衝突後能理性的討論問題，找出彼此都能接受的方法，親子衝突也可能讓父母與子女更了解彼此，更知道如何跟對方相處。

這場親子講座，同時也舉辦親子彩繪傘教學，由馮若芯講師以基礎不構圖方式，寫意畫法，在傘上直接畫上玫瑰、鬱金香、繡球花等，主要是母親與小孩一起參與課程，共同協助完成一把傘的彩繪，增進良好親子關係，成為親子間獨一無二的傘畫作品。

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