菁音草地音樂祭9／14登場　邀蓋兒壓軸演唱宣導親子兒少權利

▲蓋兒Gail將赴南投中興新村親情公園演唱。（圖／記者李毓康攝）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府與千禧龍青年基金會為親子兒少量身合辦的「菁音」草地音樂祭，今年邁入第2屆，除將邀請到「老闆樂團」開場、安排南投在地的青少年樂團演出，更由知名泰國藝人蓋兒Gail帶來壓軸表演，以音樂饗宴促進親子之間的情感連結、推動兒少權益之觀念。

縣府社會及勞動處表示，與千禧龍基金會於2023年合作籌辦首屆「菁音」草地音樂祭暨兒童權利公約宣導活動，結合野餐、兒童及青年市集、美食攤位和宣導攤位，搭配Control T樂團的精采演出，也為中部地區的青少年提供上台展現才藝的絕佳機會，吸引約2500人次參與，網路宣傳觸及率達1萬5388人次。

▲南投縣政府將在本周末舉辦「菁音」草地音樂祭暨兒童權利公約宣導活動。（圖／南投縣政府提供）

今年活動現場中興新村親情公園還設有南投居民組成並推廣環保理念的「靓好買」的綠生活及美食市集，以及四大兒童權利看板，並提供兒少闖關活動，12歲以下兒童及家長、13至24歲青少年皆可憑身分證件至服務台領取闖關卡，闖關後打卡即可獲好禮；活動中還設有摸彩抽獎，獎品包括電視、行李箱、掃地機器人等，活動官網： https://alan2210.wixsite.com/jingyin/。

縣府介紹，主辦單位千禧龍青年基金會成立於2000年，致力於推廣兒童及青少年相關權利，每年服務超過2500人次，扶持無數徘徊在十字路口的青少年，陪伴並輔導他們，幫助重返家庭溫暖的懷抱、穩定生活，學習為自己負責並獨當一面；去年該基金會從106家機構中脫穎而出，榮獲「2023國家人才發展獎」。