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日本「最大在野黨」立憲民主黨　前首相野田佳彥當選新任黨首

▲▼日本立憲民主黨23日選出新任黨代表，由前首相野田佳彥當選。（圖／達志影像）

▲日本立憲民主黨23日選出新任黨代表，由前首相野田佳彥當選。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

日本國會中僅次於執政黨自民黨的第二大黨「立憲民主黨」今（23）日在東京都港區進行新任黨代表選舉，由前首相野田佳彥、前黨代表枝野幸男、現任黨代表泉健太、眾議員吉田晴美4位候選人參選，在經歷兩輪投票後，最終由野田佳彥勝出，成為引領立憲民主黨的新任黨代表。

根據《日本放送協會》，日本國會第二大黨立憲民主黨23日下午1時起在東京都港區某飯店召開臨時黨大會，發表截至22日的地方議員與黨員「地方票」的開票結果後，由黨籍國會議員進行投票與開票，第一輪投票（總計740點）的投票中，4位候選人獲得的票數皆未能過半，其中野田佳彥為267點、枝野幸男為206點、泉健太143點、吉田晴美122點，因此進入第二輪決選投票。

在第二輪的決選投票中，由野田佳彥、枝野幸男進行競爭，最終由合計232票的野田佳彥（國會議員票204、都道府縣票28）擊敗獲得180票的枝野幸男（國會議員票161、都道府縣票19），當選新任立憲民主黨黨代表，任期至2027年9月結束。

▲▼野田佳彥、吉田晴美、泉健太、枝野幸男參選立憲民主黨黨代表。（圖／達志影像）

▲野田佳彥、吉田晴美、泉健太、枝野幸男參選立憲民主黨黨代表。（圖／達志影像）

在進行決選投票前的演說中，野田佳彥強調排除排富條款的社會福利制度，「不僅在教育無償化方面，在醫療、看護、身心障礙者福利等基礎服務方面，將打造出由國家全面供應、不會針對所得進行限制的制度，『協助弱勢的政治』已然結束，取而代之的是『不會產生弱勢族群的社會』。」

野田佳彥表示，「因此，最重要的是取得國民對政治的信任，終結、並限制金權政治與世襲政治的發展。只有完成政權輪替，才是最大的政治改革。我發誓，將站在風口浪尖上。」

據悉，日本執政黨自民黨也將於本周五（27日）進行新任黨總裁選舉投開票。

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