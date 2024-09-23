南韓新婚夫婦喜迎「五胞胎」　自然產創國內首例！1.7億韓元入袋

▲南韓京畿道東豆川市一對新婚夫婦，20日成功誕下「五胞胎」。（圖／首爾聖母醫院）

記者羅翊宬／編譯

受到物價上漲、社會價值觀與制度改變等影響，南韓的生育率每年屢創新低，不過最近卻迎來好消息！一對居住在京畿道東豆川市的新婚夫婦，本月20日以自然產的方式成功誕下「五胞胎」，創下南韓國內首例，預估未來將能獲得中央和地方政府1億7000萬韓元（約新台幣407萬7300元）的補助。

根據《韓聯社》，金俊英（音譯）、司空慧蘭（音譯）為一對居住在京畿道東豆川市的新婚夫婦，女方自從被診斷罹患多囊卵巢綜合症後，便接受相關治療，包括使用排卵刺激藥物，豈料在完成第一次治療後，竟意外迎來「五胞胎」，本月20日在首爾聖母醫院以自然產的方式，健康地誕下3子2女。

經過估算，金俊英、司空慧蘭在誕下5胞胎後共可領取中央與地方政府合計1億7000萬韓元的補助。根據東豆川市條例所頒發的生產獎勵金，第一胎可獲得100萬韓元、第二胎150萬韓元、第三胎250萬韓元、第四胎後皆為500萬韓元，因此合計夫妻倆可透過地方貨幣儲值系統「東豆川愛心卡」領取1500萬韓元。

▲金俊英、司空慧蘭從大學社團活動相識後交往7年，去年10月完婚。（圖／首爾聖母醫院）

南韓中央政府也推出類似制度，民眾在第一胎後可透過國民幸福卡領取200萬韓元利用券、第二胎起為300萬韓元，因此該對夫妻共可領取1400萬韓元。另外，自從胎兒出生後，至11個月大前每人領取100萬韓元、12至23個月大每人領取50萬韓元，以及0到95個月大的胎兒每月可領取10萬韓元的補助。

從中央、地方政府各種補助與現金補貼計算，該對夫妻一共可領取1億7000萬韓元，若在算上懷孕與生產時的醫療費用補貼、國家獎學金補貼、免除學貸利息等，則兩人可獲得的實際金額還比上述更多。

報導指出，金俊英在東豆川市某高中擔任教師、司空慧蘭則是在京畿道楊州市某學校擔任教育行政人員，兩人在就讀大學時的某社團聯合活動上相識後，從2016年起開始交往，在經過7年的戀愛後，於去年10月完婚。

東豆川市府關係人士表示，未來市長以下的各個單位將會給予該對夫妻「特別照顧」，包括傾聽夫婦倆在育兒時是否遭遇困境，不僅給予財政上的援助，更將動用公家資源給予全方位的協助。

據悉，南韓先前也曾於2021年11月由女軍官徐慧靜（音譯）在首爾大學醫院產下五胞胎，只不過當時她採取剖腹方式生產。