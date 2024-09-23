美日印澳對話「強烈反對武力破壞穩定」　府：持續貢獻良善力量

▲四方安全對話（Quad）。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

第四屆「四方安全對話」（Quad），美國、日本、澳洲及印度領袖聲明重視印太區域和平穩定重要性；在峰會後聯合聲明中，強烈反對任何透過武力或脅迫破壞穩定或片面改變現狀的行為。對此，總統府發言人郭雅慧23日表示，台灣是民主防線最前緣，也是印太區域負責任的國際社會成員，台灣將持續強化自我防衛能力，也會與理念相近國家攜手維護以規則為基礎的國際秩序，持續為世界貢獻良善力量。

第四屆「四方安全對話」（Quad），美國、日本、澳洲及印度領袖聲明重視印太區域和平穩定重要性。對此，郭雅慧表示，這突顯國際社會對維護印太地區和平穩定有高度共識，以共同促進全球安全及繁榮。

郭雅慧指出，近期美澳雙方領袖會議、美日雙方領袖會議，相繼重申維護台海和平穩定的決心，誠摯感謝所有理念相近國家等國際夥伴，持續以具體行動及聲明維護區域安全。

另外，在「四方安全對話」（Quad）峰會的會後聯合聲明中也強調，強烈反對任何透過武力或脅迫破壞穩定或片面改變現狀的行為，並譴責不當使用海警及海上民兵船的危險行徑。郭雅慧表示，台灣是民主防線最前緣，也是印太區域負責任的國際社會成員，台灣將持續強化自我防衛能力，也會與理念相近國家攜手維護以規則為基礎的國際秩序，持續為世界貢獻良善力量。