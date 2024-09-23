南韓總統府警告：北韓「第7次核試」　不排除在美國大選前後進行

▲北韓2018年5月在外媒記者見證下炸毀豐溪里核武實驗場。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

今年底以前，全球將面臨相當大的變動，包括美國將於11月5日票選出下一屆總統，至於日本執政黨自民黨也將於9月27日選出新任總裁，屆時成為新任首相的自民黨總裁是否提早解散眾議院，獲得外界關注。在此之際，北韓（朝鮮）依舊不排除在年內進行「第7次核試驗」，以此作為震懾美日韓的籌碼。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓總統辦公室國家安保室長、前國防部長申源湜今（23）日接受採訪時，回答現場記者對於北韓是否將於年內強行推動核試的提問，「北韓目前仍維持，只要最高領導人金正恩下定決心，便能隨時進行核試的狀態。」

申源湜分析，北韓在選擇進行核試的時機點上，相當計較戰略上的得失，認為北韓也可能選擇在美國總統大選前後進行核試，「我想說的是，針對北韓是否有可能進行核試，韓美兩國已將此視為核心重點，正在嚴密進行監控。」

申源湜強調，他認為美國、日本、南韓對於是否強化在國防安全方面的全方位合作上保有高度共識，「即便川普當選下一任總統、日本選出新首相，（美日韓合作）趨勢仍不會改變」；至於今年度的美日韓三國峰會，將會依約在年內召開，只不過對於是否在多邊會議時召開、還是另行召開，仍在協商中。