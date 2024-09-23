日外相上川陽子明會晤中外長王毅　討論深圳日本10歲童遇害案

▲日本外相上川陽子將於24日與中國外長王毅進行會談。（圖／翻攝自中國外交部）

記者羅翊宬／編譯

中國廣東省深圳市上周發生悲劇，一名年僅10歲的日本籍男童（父親日本籍、母親中國籍）在前往日僑學校上課的途中，慘遭44歲男性砍殺身亡，引發日本國內社會高度關注。對此，日本外務大臣上川陽子將於明（24）日抵達美國紐約，並與中國外交部長王毅商討此事。

根據《日本放送協會》，第79屆聯合國大會總辯論將從24日起登場，美、日、英、法、印度、烏克蘭等多國領袖將出席，而美國總統拜登、日本首相岸田文雄將發表任內最後一次談話。在此之際，上川陽子以日本外務大臣身分造訪美國紐約，並預計於日本時間24日與王毅進行會談，今（23）日稍早已從羽田機場出發。

在登機前，上川陽子向現場的記者團透露，將於日本時間24日與中國外交部長王毅進行會談，雙方預計針對10歲日籍男童遭砍死的事件進行深度討論。上川陽子表示，屆時將強烈要求中方詳細說明事發真相，並強烈確保往後在華日本人和兒童的人身安全。

目前在中國設有12所日本人學校，自從10歲日籍男童遭到砍死後，目前緊急投入4300萬日圓，針對校車或學童上下學路段的安全維護工作進行強化。

另外，日本同樣派出外務副大臣柘植芳文於23日上午前往中國首都北京，與北京當局關係人士進行會談，針對10歲日籍男童遭殺害一事，要求中國政府詳細說明事發真相、承諾不會再發生類似悲劇。同時，柘植芳文也將於下午接見日本企業所組成的「中國日本商會」關係人士，交換相關意見。