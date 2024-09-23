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行動電源突爆炸！大馬網紅睡房工作室一夜燒毀　眼睜睜看15萬沒了

▲▼馬來西亞網紅阿末扎里的行動電源突然爆炸起火，導致他的睡房和工作室被毀於一旦。（圖／翻攝自TikTok）

▲馬來西亞網紅阿末扎里的行動電源突然爆炸起火，導致他的睡房和工作室被毀於一旦。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞網紅阿末扎里的住宅日前失火，一樓睡房和工作室全被燒毀，估計損失高達2萬令吉（約新台幣15萬元）。事後，阿末扎里透露，這起火災是行動電源突然爆炸所致，所幸事故未造成人命傷亡。

據當地媒體報導，阿末扎里在TikTok分享，他的行動電源在9月21日凌晨1時30分突然爆炸起火，隨後火勢迅速蔓延至睡房的窗簾，燒毀房內的手機、電腦、冷氣等多項電子設備。阿末扎里稱，事發當時，他的房內佈滿濃煙，遮蔽了他的視線，他根本來不及弄濕布料撲滅火源，只能趕快用手機報警求助。

消防局接獲報案後立刻趕赴現場，但當時火勢已一發不可收拾，就連屋頂的瓦片也開始碎裂。阿末扎里表示，「我只能眼睜睜看著大火吞噬我的房間和工作室，無法挽回財物的損失，但還好這場大火沒有造成人命傷亡。」消防人員隨後很快就控制了火勢，而阿末扎里預計，他的損失高達2萬令吉。

阿末扎里住家失火的畫面在網上曝光後，瞬間在網上引發熱議。不少網友對阿末扎里的遭遇表示同情，祈禱他能順利度過難關，同時也有不少網友建議民眾應在每個房間都放置滅火器，這樣才能在火災中保住自身性命與財物。

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