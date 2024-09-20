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為變美隆鼻！女大生手術中突傳劇痛　「永久失明、毀容」怒喊告

▲▼ 眼睛,眼科,眼部手術。（圖／CFP）

▲新加坡一名女學生為了變漂亮隆鼻，不料竟因此造成左眼失明、毀容。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

新加坡女大生吳雪瑜為了變漂亮，5年前到一家診所接受隆鼻手術，不料竟因此造成左眼失明、毀容，而向提供手術的醫美診所Icare Medical and Wellness Clinic及負責醫生吳輝慶提出告訴，要求索賠逾248萬新幣（約新台幣6143萬元）。

《新明日報》引述法庭文件指出，吳雪瑜於2019年7月28日進行隆鼻療程，期間突然感覺左眼傳來一陣刺痛，緊接著就喪失了視力，於是她立即向醫生反映狀況。醫生吳輝慶迅速用手電筒進行檢查，發現她的左眼瞳孔放大且無反應，而且左邊臉頰也逐漸失去血色。

吳輝慶趕快在吳雪瑜的臉上注射透明質酸酶（Hyaluronidase）以溶解填充物，並聯繫眼科醫生為吳雪瑜進行檢查，最後確認吳雪瑜除了左眼視網膜中央動脈阻塞外，還伴有顱神經麻痺，將永久失明。隨後，吳雪瑜因臉部組織缺血及疼痛，被安排住院治療，並進行後續重建手術，試圖修復隆鼻療程中的毀容問題。

吳輝慶事後向吳雪瑜及其家人道歉，並承諾支付她不在保險範圍內的醫藥費，但他強調道歉和支付醫藥費是出於同情而非承認疏忽。他也解釋，失明是注射填充物的已知風險之一，強調自己在手術過程中謹慎操作。

吳雪瑜則表示，醫生在療程前並未清楚告知失明的風險，使得她未能充分了解手術的潛在危險，認為醫生未盡到告知的義務，而這起醫療疏失也導致她終生受害，因此向醫生與診所索賠逾248萬新幣。目前，這起案件仍在高等法庭持續審理中。

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