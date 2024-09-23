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日本石川「破紀錄暴雨」6人死亡！失蹤女學生父親崩潰：死要見屍

▲▼石川縣珠洲市暴雨成災、河川氾濫，住宅傾斜即將倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲石川縣珠洲市暴雨成災、河川氾濫，住宅傾斜即將倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本石川縣能登半島是今年1月初強震的重災區，最近再度受到鋒面與低氣壓影響，從21、22日起出現「線狀降水帶」（線狀對流），光是輪島市在24個小時內就降下超過354毫米的暴雨，縣內多地出現坍方、土石流、河川氾濫等災情，截至目前已傳出6人不幸死亡，其中2人還是進行隧道修復的工程人員。

根據《日本放送協會》，石川縣連日內降下破紀錄的暴雨，其中位於輪島市門前町國道249號附近的「中屋隧道」便在修復工程中，遇上暴雨襲擊，坍方所造成的土石流灌進隧道口內，造成多名工程人員受困，消防當局雖於22日下午救出10人，不過其中2名男性已經不幸死亡。

▲▼日本石川縣輪島市門前町249號國道遭洪水淹成一片汪洋，中屋隧道遭土石流灌入，當局緊急搶通臨時隧道。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼石川縣輪島市門前町249號國道遭洪水淹成一片汪洋，中屋隧道遭土石流灌入，當局緊急搶通臨時隧道。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本石川縣輪島市門前町249號國道遭洪水淹成一片汪洋，中屋隧道遭土石流灌入，當局緊急搶通臨時隧道。（圖／達志影像／美聯社）

石川縣輪島市町野町，土石流灌進農田與住宅，其中有2名老婦被消防當局發現，不過此後卻仍不幸死亡。塚田川下游附近獲救的男性，也在此後傳來不幸死亡的消息，消防當局研判不排除與暴雨有關。至於在石川縣珠洲市若山町，有民宅遭山區坍方所引發的土石流灌入，導致1人死亡。

此次暴雨，光是石川縣就有6人死亡，其中5名死者來自於輪島市。

當地警方與消防當局指出，流經輪島市久手川町的塚田川在此次暴雨中氾濫，洪水灌入河邊的4棟住宅，導致4名當地住戶目前仍無法取得聯繫。石川縣表示，截至目前有2人行蹤不明、8人生死未卜，115處聚落因土石流等影響而與外界斷絕交通聯繫，輪島市（6200戶）、珠洲市（1738戶）、能登町因供水系統毀損而停水，就連強震後設置的臨時住宅也因此毀損。

▲▼暴雨重創石川縣輪島市市區。（圖／達志影像）

▲暴雨重創石川縣輪島市市區。（圖／達志影像）

根據日媒《每日新聞》、《讀賣新聞》，石川縣降下破紀錄的暴雨，塚田川氾濫後洪水沖進河邊的4棟住宅，導致4名住戶生死未卜，其中便包含目前就讀於市立輪島中學3年級的女學生喜三翼音（14歲），無法順利透過手機通訊軟體LINE與女兒取得聯繫的父親喜三鷹也相當焦急，他希望消防當局能夠尋獲女兒，「生要見人，死要見屍！」

喜三鷹也受訪時表示，21日上午家人們外出上班，留女兒翼音獨自一人在家，上午9時40分透過友人得知塚田川氾濫的消息，於是他趁上班時透過LINE撥打電話給女兒。女兒翼音焦急表示，「道路淹成一片汪洋，無法逃離」，甚至就連2樓房間的窗戶也無法打開，父女倆透過視訊通話，親眼見到河流氾濫灌進住宅的模樣。

▲▼失蹤的石川縣國中3年級女學生喜三翼音。（圖／翻攝自北國新聞）

▲生死未卜的石川縣國中3年級女學生喜三翼音。（圖／翻攝自北國新聞）

儘管上午9時52分父女倆仍能維持通話，不過上午10時6分以後女兒便失去聯繫，因此鷹也研判女兒可能是在這段時間慘遭洪水沖走。如今，房子慘遭洪流沖走，只留下房屋的骨架。

鷹也再婚的妻子紗菜（25歲）也表示，當天上午10時也曾撥打電話，提醒繼女翼音趕快逃往高處，當時翼音曾在電話中回覆「我知道了」，沒想到此後就斷絕聯繫。

鷹也回憶，女兒翼音很快就能和繼母紗菜打成一片，在家幫忙洗碗、照顧妹妺，且在校成績良好、喜歡繪畫，甚至就讀中學時還曾擔任美術部的部長，尤其相當擅長描繪《我推的孩子》等動漫，而她更將金澤市的某高中列為第一志願，期盼將來能考上公務員。

對於如今女兒仍下落不明，鷹也感嘆，「好想趕快再見到妳、好想再緊緊抱著妳！」

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