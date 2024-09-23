北韓再空飄垃圾氣球　仁川機場暫停起降！南韓軍怒：將採軍事措施

▲北韓軍方從22日晚間起再度向南韓空飄垃圾氣球。（圖／達志影像／newscom，下同）

記者羅翊宬／編譯

即便昨日南韓慘遭暴雨襲擊，北韓（朝鮮）仍不放棄挑釁的機會！北韓從昨（22）日晚間至今（23）日再度向南韓空飄120多顆垃圾氣球，氣球甚至飄過仁川國際機場上空，導致班機起降一度受到影響。對此，南韓軍方發出嚴厲警告，表示若北韓軍方空飄氣球的行為「超過分寸」，將採取必要軍事性措施。

根據《韓聯社》，北韓從22日晚間起再度向南韓空飄垃圾氣球，至23日早晨共計空飄120多顆，其中京畿北部警察廳轄區內接獲3件發現垃圾氣球的通報，仁川國際機場附近上空更於23日清晨5時25分發現垃圾氣球，該顆氣球於上午6時43分墜落至海面上，因此跑道關閉、航班暫停起降。

上午6時55分，仁川國際機場內物流倉庫和機場空側（Airside）發現垃圾氣球的殘骸，於是再度禁止航班起降，直到上午7時8分才恢復起降。

南韓軍方透露，直到目前為止，一共有30多顆氣球墜落在首爾與京畿道，其內容物多半為紙類、塑膠、寶特瓶等生活垃圾。

針對北韓一再空飄垃圾氣球挑釁，南韓聯合參謀本部23日向駐南韓國防部記者團發表相關立場之聲明，嚴正警告北韓，「一旦因為北韓持續空飄垃圾氣球，導致對我國國民生命安全構成嚴重危害，或是我軍（南韓）判斷北韓軍方的行為已經『越線』，則我軍將果斷採取軍事性措施。」

南韓聯合參謀本部表示，北韓從今年5月28日起至今，已經向南韓空飄22次、多達5500顆的穢物與垃圾氣球，「如此在國際上丟臉且低劣的行為，對我國國民造成不便與恐慌，是引發對方（內部）矛盾的低級行為。」

▲北韓空飄的垃圾氣球，飛越南韓總統辦公室所在的首爾市龍山區。（圖／達志影像／newscom）

儘管外界認為，可以透過空中擊破北韓氣球等物理性方法「即時應對」，但南韓軍方卻認為，一旦在空中擊破氣球，恐怕會促使無法預料的可疑物質擴散，這樣只會對國民生命安全造成更大危害。

南韓聯合參謀本部表示，目前軍方正嚴密監控北韓軍的一舉一動，從垃圾氣球的空飄地點進行嚴密監控、追蹤，一旦氣球降落至地面，便會立刻派人前往回收，因此呼籲全民務必在發現氣球時便通報軍方。