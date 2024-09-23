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訊息都講過了！情侶打電話「能聊什麼」　過來人秒懂：大家都這樣

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲男友晚上會打給原PO。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多情侶「甜蜜蜜」，無時無刻不想與對方講話。近日就有網友發文表示，她其實不是很喜歡講電話，但男友有時晚上會打給她，讓她時常不知道該說什麼才好，通常情侶都會在電話中聊些什麼？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「男女朋友講電話都在聊什麼」為標題發文，提到她最近交男友了，兩人晚上都會講電話。但她坦言，自己其實沒有很喜歡講電話，加上每天發生的大小事都已經透過訊息講過了，所以有時接起男友的電話，她都會不知道要說些什麼。

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原PO透露，若剛好有個話題可以聊，話當然說不完，可有時真的不知道說什麼，兩人又捨不得掛斷，電話就變成只是掛著而已。因此她就好奇，很會講電話的人平時都聊些什麼？

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

貼文曝光後，網友紛紛回應，「聊哲學思想、價值觀、人性心理、股票、宇宙奧妙、科學、玄學、對孩子教育的想法、原生家庭、閱讀心得、交友圈八卦等等，很多可以聊」、「傳互相有興趣的短片一起看，然後就有無限話題可以聊著」、「所以我們平常訊息就簡單報備一下，其他的發生什麼事都留到睡覺前用電話講」。

也有網友表示，「就掛著呀～做自己的事情，大家都這樣啦」、「我跟老公沒睡一起的時候都還是會掛著，然後各自玩遊戲或是看影片」、「可以視訊啊，然後邊忙自己的事情」、「掛著，他跟朋友打遊戲、我追劇，偶爾吵男友」。

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