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過海關遭逼「脫內褲」檢查！過來人笑：我整個彈出來嚇到他們警戒

一名男網友分享自己在香港入境時的驚嚇經歷。（示意圖／翻攝Pexels）

▲男網友分享自己在香港入境時的驚嚇經歷。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

為了確保入境旅客和貨物不帶入危險物品，保障公共安全，各國的海關都設有檢查機制。近日就有一名男網友分享在香港入境時的驚嚇經歷。他表示，在通過X光機後，遭到海關多次檢查，甚至被要求進行脫內褲檢查，讓他感到非常不安。貼文一出，釣出內行人解釋了。

該名網友在Dcard以「被香港海關脫光搜身（全紀錄）」為題發文，表示自己剛入境香港時，女警示意另一名男警進行防爆測試，並將他帶到一個封閉的檢查空間。男警在檢查他的行李時，詢問了一些物品的來源，例如巧克力和藥膏，並查看了相關收據。女警告訴他，因為機器檢測到某種化學物質，所以需要進行更詳細的檢查。

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隨後原PO被帶進一間小黑屋，「小黑屋裡光線很暗，也很小，小得就只能放下那一張小桌子跟兩張椅子的那種。男警坐在我的對面，我面向門口。旁邊也站著警察。又是種被包圍的感覺，壓迫感超大」，隨後男警要求他脫掉內褲接受檢查。雖然他感到震驚和不安，但在擔心被控妨礙執法的情況下，只能照辦，「我非常震驚，但我也硬著頭皮照辦了，不然我怕會被他們以妨礙執法為由逮捕，警察A就摸了摸內褲，然後叫我把衣服拉高一點。警察B就坐在對面看」。

此外，原PO還被要求檢查鞋底，「接著就叫我脫鞋子，把我腳底跟鞋子也摸了一遍，這可怕的脫光檢查終於結束。感覺這幾分鐘體感好像過了很久一樣，真的不想再經歷這種事了」，最終其中一名男警解釋道，網購平台的貨物可能會接觸到化學品，這才導致機器的反應，這也讓原PO感嘆，「太可怕了，沒想到自己也會有這一天，也有點被針對的感覺」。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言表示，「我從韓國回來也被脫衣服，檢查和竊竊私語（偷笑），感覺很差」、「之前有旅客去帛琉也是被脫光檢查，我以前去東京也有被搜身摸遍全身但沒全裸，可能是獨旅比較容易被針對吧！畢竟現在台灣是詐騙王國，我是覺得不幸遇到的話就乖乖配合就好」、「X光機檢查某些化學物質會顯示不同顏色，無知就不要多嘴家人是海關有負責過看X光的站，前陣子才看X光抓到毒品」。也有人搞笑分享，「我脫掉內褲 整個彈出來 他們後退一大步警戒 我快笑死」。

也過來人回應解釋「頻繁出入境的台灣人路過，我跟我男友已經被攔過3、4次了，每次都檢查的很仔細但客氣，有一次還跟我們道歉，說這個是例行公事沒辦法，沒有誇張到要內褲脫掉欸，但是會叫你裙子褲子撐開來手稍微滑一遍檢查，因為你有檢測到化學物質，所以海關人員可能會特別仔細，不用覺得被針對，這是他們的工作跟例行公事，他們也沒辦法，但海關檢查的很仔細會比較花時間，的確遇到了會比較頭痛，但乖乖配合他們都不會刁難你」。

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