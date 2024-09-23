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交女友「每周都要想行程」　他崩潰：情侶假日一定要出門？

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲原PO認為每周都要出遊很累。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「假日一定要出門嗎？」一名男網友無奈透露，女友喜歡每周出遊玩，長久下來，原PO認為出遊累又燒錢，希望能改成一天出遊、一天在家休息就好，無奈女友堅持出遊才能放鬆。文章曝光後，有網友解釋，「就是對休息的定義不同欸，像我覺得假日就是要出去玩，男友就比較喜歡待在家！」

一名男網友在Dcard表示，自從交了女友之後，每個禮拜都要想約會行程，讓他越來越疲乏，「第一很花錢，第二很累，我習慣是周末休息」，且一年至少要規劃2至3趟小旅行。

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原PO無奈直呼，周休兩天希望玩一天就好，另一天讓他休息放鬆，然而女友卻認為，就是因為上班累了，假日才要出門透透氣。對此，原PO好奇拋問，「每個周末都出去的情侶多嗎？」

底下網友熱議，「以前也是這樣，真的假日只想好好休息，我覺得對方只是想跟你多相處，搬出去同居就不會想每個禮拜都出門了」、「有些人就是用出去玩當作充電的啊！不然就跟女友溝通，看能不能一周在家休息、一周出去玩，比較公平」、「我覺得就是對休息的定義不同欸，像我覺得假日就是要出去玩，男友就比較喜歡待在家，每個人充電的方式就不一樣」、「出社會後真的沒辦法 ，周末要留一天追劇 ，另一天睡覺充電」、「我是這樣，每周一定要拉男友出門，雖然他一直抱怨就是了」。

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