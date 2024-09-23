逛夜市「買一小袋蔬菜」她見價格傻了！網戰翻：本就是蠻玄的食物

▲許多人愛吃鹹水雞。圖與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人喜歡逛夜市，覺得選擇很多樣，然而近日就有網友發文表示，她不過買了一小袋滷味（或鹹水雞），居然就要120元！貼文曝光後，有些網友認為滷味的價格本來就偏高，「買滷味都能吃小火鍋了，所以久久想吃才會買」、「滷味一直以來都是開這個價格，但真的就是很貴」。

女網友在Dcard上，以「窮人不配逛夜市」為標題發文，忍不住直呼，逛夜市的小確幸呢？她買了一袋滷味（或鹹水雞），包含鳥蛋、花椰菜、玉米筍、杏鮑菇。但想不到結帳時，才知道那一袋要120元。

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▲網友認為，滷味的價格本來就比較高。圖與本文無關。（圖／記者周姈姈攝）

不過貼文曝光後，就有不少網友認為，「你點的東西本來就不便宜」、「正常價格，滷味蔬菜都好貴」、「120元還好吧」、「滷味本來就是蠻玄的食物」、「很久都不買滷味、鹹水雞之類的東西，直接買便當還比較划算」、「沒看答案就先猜125元～鳥蛋20元，蔬菜都35元，價格蠻合理的吧」、「這樣120元其實蠻正常的吧，夜市都這個價」。

也有網友則表示，「滷味真的貴，但價格都有標出來，邊夾就邊算了啊」、「個人覺得北部夜市真的盤，喜歡去中南部，而且不能是太有名的觀光夜市，因為照樣盤」、「以前常逛夜市，但現在都不太逛了，東西真的貴很多，食材品質也不是特別優」、「現在夜市也不平價了，幾乎跟店面一樣價格」。