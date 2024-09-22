不是LINE！一堆情侶推爆「1款通訊APP」：認識對象超容易

▲許多情侶都用Discord來聯絡。（圖／網友茉莉提供）



網搜小組／劉維榛報導

許多人用慣LINE當聯絡管道，但有妹子求問，是否還有更適合視訊，且又有免費貼圖的通訊APP呢？文章曝光後，有果粉推薦FaceTime，螢幕共享能一起追劇；更多內行人則大推Discord，「一起玩遊戲或是看影片開畫面分享超方便」，檔案不會過期，甚至超容易認識對象。

一名女網友在Dcard開頭就拋問，「大家都用什麼跟另一半傳訊息？」因為她與男友都是用LINE聯絡，好奇是否有其他更好用的APP。

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原PO說，目前聽過最神奇的通訊APP是Discord，「不知道有沒有適合視訊、又有可愛貼圖的通訊軟體？」

底下網友熱議，「訊息都用LINE或IG，視訊和電話都是用FaceTime」、「一樣+1，FaceTime 有螢幕共享我們都拿來一起追劇超讚的，也可以一起看其中一方的螢幕」、「再+1，遠距的我們真的很需要免費的通話跟視訊」。

留言串中，越來越多人都習慣使用Discord，「LINE聊天視訊、IG傳哏圖哏影、DC遊戲語音」、「有在一起玩遊戲的話，用DC很正常吧」、「我們就是妳所謂的最神奇通訊軟體Discord，邁向第二年了」、「Discord+1，LINE很麻煩，對話紀錄容易不見」、「Discord一起玩遊戲或是看影片開畫面分享超方便，買了Nitro也有貼圖可以用」、「看身邊的同事大部分都是有在玩遊戲的人用DC，而且在上面認識對象也很容易」、「訊息聊天用LINE，但電話都是DC掛著在聊天，每次也會螢幕分享給對方看」。

有網友也分享，「Discord+1，跟另一半是玩遊戲認識的，交往後就繼續在DC上面講話很方便之外，兩人的工作性質關係LINE對我來說反而比較麻煩會洗掉訊息，而且彼此都有買Nitro還能創創伺服器丟喜歡的貼圖，真的非常好用」。

由於LINE的照片、影片與檔案過了期限，就會無法查看，過去就有網友指出，Discord優勢是，圖片或檔案能無限瀏覽，「能在多人伺服器裡面聊天，貼圖用爽爽」。