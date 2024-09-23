快訊／資深公車司機輾斃東海女學霸　巨業客運道歉了

▲台中東海大學會計系女大生晚間過馬路時，遭巨業客運公車撞上，捲入車底不幸死亡，客運業者發出聲明致歉。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

東海大學會計系三年級林姓女學生昨（22）日與法律系四年級王姓女學生相約出遊，兩人前往中區綠川周邊逛街，未料行走斑馬線過馬路時，遭巨業客運305線公車撞上，林女當場被輾斃，王女也受傷送醫。巨業客運首度發出聲明致歉，強調會負起責任，並全力協助受難者家屬後續事務處理及盡最大努力協助相關賠償金事宜。

據悉，肇事的65歲施姓司機在巨業已經服務15年，是資深司機員，表現狀況都相當穩定，對於事件發生，公司也相當意外。

巨業在聲明中指出，針對這次事件造成行人傷亡，公司深表痛心及遺憾，並在此表達12萬分的歉意，向事故當事人及家屬、東海大學全體師生及社會大眾道歉，並坦承司機員未遵守路口禮讓行人「慢、看、停」，致發生左轉時撞上斑馬線上二名行人發生傷亡。

巨業強調，就相關責任絕不推卸負起責任，並全力協助受難者家屬後續事務處理及盡最大努力協助相關賠償金事宜，對受傷者亦會盡最大的慰問及關懷以期早日康復。後續處理期間將全力配合家屬、校方及市府之需求辦理。

▲巨業客運撞死東海女大生，總公司發出致歉聲明。（圖／巨業客運提供）