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社會 社會焦點 保障人權

黑白雙煞球棒砸咖啡店...1男犯後飛日本玩　辯店員態度不佳

▲▼ 。（圖／資料照）

▲台中市霧峰區一家咖啡店7日遭2名男子持球棒砸損店內設備。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市霧峰區一家咖啡店，日前遭2名穿著1黑1白上衣的男子闖入，持球棒砸毀收銀機等設備，隨後駕車揚長而去。警方獲報以車追人，先是查緝其中1名張姓男子到案，但另名楊姓男子在案後立刻飛到日本玩，13日楊回國後，警方也立即將他通知到案。警方初步調查，2人案發當天，疑因買咖啡時認為店員態度不佳，才破壞店內物品，警方偵訊後依毀損罪嫌將2人移送法辦。

警方調查，楊姓男子（27歲）與張姓男子（26歲）7日前往台中市霧峰區中正路一家咖啡聽消費，過程中疑認為店員態度不佳，竟於事後持球棒破壞店內設備，行兇30秒後立刻開車駛離現場。

警方擴大調閱監視器以車追人，8日將張男查緝到案，並起獲犯案工具一根球棒，但偵訊得知楊男竟於案後馬上前往日本遊玩，待前天（13日）楊男返台後，立即將他通知到案，全案依毀損罪嫌移送台中地檢署偵辦。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

張男（左）、楊男（右）遭警方查緝到案。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲2人作案工具。（圖／記者白珈陽翻攝）

霧峰分局呼籲，消費糾紛應透過合法和平途徑解決，任何暴力行為都將面臨法律制裁。民眾如遇消費爭議，可向相關消費者保護機構或主管單位求助，以免因一時衝動造成無法挽回的後果。

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