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英監獄人太多「提前釋放1700囚」！　狼男出獄當天性侵1女得逞

▲▼ 監獄。（圖／CFP）

▲英國為了緩解監獄收監人數過多問題，提前釋放1700多名囚犯。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

英國近日因為監獄人滿為患，針對1700多名罪犯實施提前釋放計畫，然而卻有一名男子在獲釋當天隨即性侵一名女子得逞。該名男子目前已經被逮，預計下個月出席刑事法庭。對此，司法部發言人則聲稱，釋放名單不包含恐佈分子與曾被定罪的性犯罪者。

根據《天空新聞網》報導，英國監獄因為收監人數過多，人滿為患，導致系統近乎癱瘓。為了解決相關問題，司法部提前釋放1700多名罪犯。司法部指出，政府接手時，監獄已處於幾乎崩潰的危機邊緣，一旦監獄系統崩潰，法院將無法進行審判，警方也無法逮捕罪犯。

為了避免這種情況發生，當局別無選擇，只能採取緊急措施，提前釋放部分囚犯。司法部強調，這些獲得釋放的罪犯頂多是提前幾周或幾個月離開監獄，且已排除部分犯罪類型，包含恐怖攻擊、性犯罪等。不僅如此，也對獲釋囚犯施加了嚴格的釋放條件。

司法部表示，「雖然我們無法評論單一具體個案，但只要違反條件或再次犯罪，將會受到更嚴厲的處罰。」

英國一名罪犯受益於此，上周提前獲得釋放，然而他卻在出獄當天性侵一名女性。該名男子在肯特郡再次犯罪，隨後在倫敦南部被逮捕。男子被捕後已經在12日出庭受審，預計10月會再次出庭，而他現在也已經被重新收監。

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