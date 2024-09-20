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大陸 大陸焦點 特派現場

英籍外師線上課稱「台灣是個國家」遭檢舉　平台：開除永不錄用

記者魏有德／綜合報導

大陸一名微博博主17日釋出一段影片，影片中，一名英籍教師在線上授課時表示，「台灣不是中國，台灣是一個國家，你知道嗎？」這時，透過視訊參加線上課的另一端，一旁的學生家長緊急出面制止稱，「台灣就是屬於中國的....。」兩人還因此爭執。

▲一名英籍外師在平台授課時主張台灣不屬於中國，被家長投訴。（圖／翻攝微博）

▲一名英籍外師在平台授課時主張台灣不屬於中國，被家長投訴。（圖／翻攝微博）

《界面新聞》報導，中國民辦教育協會9月20日發佈消息，近日，網傳「英國外教對學生灌輸台灣不屬於中國」，多位網友發起投訴舉報。經向權威部門核實，涉事主體為無資質違規機構，相關APP已下架，有關違規問題還將進一步調查處理。

據了解，這名英籍外教屬於大陸一間線上英語學習平台「lingostar」，當時，這名外教不斷強調「台灣不是中國」等言論，家長隨即退出直播，事件也引起外界關注。

事件發生後，「lingostar」平台緊急發出聲明指，公司堅定擁護一個中國原則，涉事教師已被開除並永不續錄。

聲明提到，影片中向兒童灌輸台獨言論的外教在平台上的用戶名為「Teacher Paul UK」，為試用期的新教師。Lingostar公司在教師入職前，會要求其簽署教師責任承諾書，承諾書中包含「授課課程中不允許出現涉政治言論」，但這名外教違背承諾。

公開資訊顯示，「Lingostar」是一家來自新加坡的海外線上教育機構，標榜「一對一英美外教直播英語課程」，專門針對5至13歲的孩子，提供英語課程。

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