22歲男赴陸失聯！IG「閱後即焚」報平安　姊截圖他竟回：會害到我

記者許宥孺／高雄報導

一名22歲應屆畢業的男大生郭宇軒，8月27日入境上海後便音訊全無，親友在社群媒體上協尋並已報警。郭男的姊姊表示，當時弟弟曾用Instagram「閱後即焚」模式向她報平安，她覺得不對勁便立即截圖，沒想到弟弟卻說「這樣會害到我」，事後她透過多種管道聯繫弟弟，訊息未讀未回，電話一開始撥的通，後來也疑似關機了，家人懷疑弟弟被騙去做詐騙，媽媽吃不下也睡不著，只希望弟弟平安回來。

▲大學畢業生郭宇軒赴陸後失聯。（圖／翻攝X）

郭男的姊姊表示，弟弟不太跟家人講自己的狀況，跟自己比較親近，弟弟在8月中曾電話詢問過她要如何辦護照、台胞證，當時她有進一步詢問：「你是要出國玩嗎？」弟弟則未多加回應，獲得解答後就沒有回訊息，過幾天弟弟就說辦好了，並說自己可能要去大陸，「最多一個禮拜到兩個禮拜」。

▲▼姊姊說弟弟曾在8月中向她詢問辦護照、台胞證等問題。（圖／家屬提供）

郭男的姊姊詢問，是要工作還是要去玩？弟弟則不願透露，抵達上海時，曾傳訊息向她報平安，但使用的是Instagram「閱後急焚」模式，當時她覺得不對勁便截圖，結果弟弟說：「這樣會害到我」，她當下向弟弟道歉，弟弟就說要轉機去安徽合肥，從此了無音訊。

郭男姊姊說，她試圖用微信、QQ、臉書、LINE、IG還有手機訊息和電話等方式聯繫，一開始還撥的通，但後來好像關機，訊息都未讀未回，甚至QQ還被封鎖。

姊姊語帶哽咽地說，由於弟弟說最多去兩個禮拜，但遲遲沒有回家，因此家人在15日報案失蹤。他是很乖的小孩，我們很難過，希望他可以平安回家，媽媽也很擔心他，吃不下也睡不著，也做好最壞的打算，但還是希望弟弟可以安全回家。

▲▼郭宇軒赴陸近一個月仍無音訊。（圖／家屬提供）

姊姊說，家人懷疑弟弟被朋友騙去做詐騙，要不然就是去玩被抓走，但弟弟沒有透露任何消息，也不清楚弟弟的交友情況，是直到弟弟失蹤後，有弟弟的高中同學說，原本約好2日要吃飯但不見蹤影，才知道弟弟的朋友也不知情。

媽媽則補充道，去玩不可能都沒有消息，如果是去工作，懷疑是被控制住，或被送到其他地方，才連絡不上，兒子已經出國20幾天了，真的很擔心。已拜託海協會協助找尋，最後消息也是停留在上海，目前都沒有進一步消息。