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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全台各縣市通勤流量之冠！　台北白天1／4活動人口來自新北

▲內政部公布，六都夜間停留人口數分布圖。（圖／內政部提供）

▲內政部公布，六都夜間停留人口數分布圖。（圖／內政部提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

內政部昨（20日）時隔3年再次發布「電信信令人口統計資料」。根據資料顯示，2023年11月台北市日間活動人口數比夜間停留人數多65萬2135人，為六都中最多，其中，台北市日間活動人口，逾1/4來自新北市，為全台各縣市間通勤流量之冠，此外，內政部也強調，電信信令人口統計資料無涉及個人資訊及隱私等資料，請民眾安心。

內政部表示，為掌握真實人口分布現況，內政部睽違3年再次發布電信信令人口統計資料，延續2020年11月公布的「日間活動人口」與「夜間停留人口」及「特定區域旅次」結果，2023年11月最新這期首次加入「日夜通勤起訖矩陣」，以了解民眾通勤移動行為。

針對分析方法，內政部強調，電信信令人口統計資料，係以區域間的電信信令數多寡推估統計而成，未包含性別、年齡等機敏資料，更無涉及個人資訊及隱私問題，請民眾安心使用。

內政部點出，政府政策執行或資源配置，多以戶籍分布作為基礎，但隨著工商經濟發展、交通建設便捷，戶籍所在地與實際活動居住差距擴大，無法掌握真實人口分布與流動情形。

「因此，藉由電信信令的普及與涵蓋率高等特性，推估產製一套客觀人潮分布統計，除作為國土規劃、社宅選址、警消人力調派等使用，亦提供民間參考利用。」

根據內政部統計，2023年11月台北市日間活動人口數比夜間停留人數多65萬2135人，約增加24.97％，為六都中最多，其中，台北市日間活動人口有25.2％來自新北市（夜間居住或停留）為全台各縣市間通勤流量之冠，換句話說，台北市日間活動人口，逾1/4來自於新北市。

內政部的數據還指出，台北市日間活動人口數並有2.0％來自桃園及1.4％來自基隆市，主因是區域間透過交通網絡連結，工商業與周邊居住據點共同組成之通勤生活圈息息相關。

此外，內政部也透過「夜間停留人口數」，呈現類似實際居住概念之統計，結果發現2023年11月以新北市431萬8830人最多、台中市305萬2296人為居第二、台北市則以261萬1290人位居第三。

然而，從內政部的數據與可見，桃園市的「夜間停留人口數」為258萬2724人，較2020年11月增加3萬8488人，約增加1.51％，成為夜間停留人數第4多的縣市，「反映出居民因相對較低的居住成本、重劃區的興起及機捷通勤帶來的便利性等因素，成為人口流入最多的城市」。

內政部透過本次數據還發現，若以平、假日午後旅次之增幅作為旅遊指標，苗栗縣南庄、泰安及獅潭鄉，新竹縣北埔、五峰、尖石、峨眉及橫山鄉，屏東縣霧臺鄉，以及桃園市復興區，假日較平日增加超過1倍較為明顯，這些區域多以山區、溫泉及老街等觀光商圈著名，亦為該縣市重點觀光發展區域。

最後，內政部提醒，本次發布之縣市及鄉鎮市區的「電信信令人口統計資料」，已於社會經濟資料服務平台上架，提供民眾免費下載，另外，近期將有更細緻的「村里」及「最小統計區」單元，以付費方式提供應用期望透過民間創意思維，公私協力打造數位經濟新時代。

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