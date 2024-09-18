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「情侶身高差30公分↑」優缺點　嬌小女：常被撞倒

戀愛,愛情,男女朋友,交往,表白,情侶（示意圖／ETtoday資料照）

▲妳和另一半身高差多少呢？（示意圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師呂謹亨分享，護理師和男友身高相差30公分以上的優缺點，護理師提到講話時，常常要抬頭，脖子很痠，「他常常走路看不到我，都被他撞倒」；優點像是逛街、參加活動人多時，不怕找不到人。

呂謹亨近日在臉書表示，在手術台上聊到一個有趣話題，剛好是兩位嬌小的護理師跟刀，因看到其中一位護理師的男友騎車來接她下班，大家發現她的男友非常高瘦，差不多185公分。他分享和護理師A、護理師B的對話：

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呂謹亨：昨天看到妳男友很高耶，你們站在一起超萌的，你們好像差了快30公分？

護理師 A：對啊，超過30公分了，不過，其實護理師B跟她男友身高差更多喔！

呂謹亨問護理師B：是喔，你們都喜歡高瘦的，那妳跟男友差幾公分啊？

護理師B：差不多40公分喔！不過我覺得長得高，呼吸的空氣真的比較新鮮耶。像我開刀幫忙的時候，手術台比較高，都要站在小台階上，每次站上去，空氣都變好了。

呂謹亨：真假，這麼誇張！那你們講講看，男女朋友身高差很多，有什麼優缺點？

護理師A：優點喔，就是逛街、參加活動人多的時候，不怕找不到人，身高高在人群中很明顯。另外，如果要拿高的東西，或是修燈泡什麼的很方便。

護理師B：不過我覺得缺點也滿多的，像是他常常走路看不到我，都被他撞倒，不然就是被他手肘打到。還有一起坐車看電影時，位子如果太小，就會很擠，他的腳都要伸過來。下雨時如果是他撐傘，我都會被淋到，但我撐傘，他又遮不到。講話時常常要抬頭，脖子很痠，而且有時候講太小聲、太吵時，距離太遠真的聽不清楚。

呂謹亨：真的耶，不過至少以後你們小孩不會太矮，通常都是爸媽身高加起來除以二。另外，要跟你們男朋友說，要小心氣胸喔！瘦高的人是高危險群。

護理師A、B：...真的是呂醫師會講的話...

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