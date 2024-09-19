獨／OL開筆電驚見「自拍裸身片已傳送」　怒控鼎泰豐主管偷看手機

記者劉昌松／台北報導

台北1名OL在上班時，意外從筆電的LINE通訊程式中，發現自己的帳號曾傳送2個影片檔給男友的呂姓前同事，影片內容是OL健身後自拍裸身體態的影像紀錄，呂男一開始坦承偷把OL手機中的影片檔傳給自己，但「看了就刪」，事後卻又矢口否認，OL憤而控告呂男涉嫌妨害性隱私等罪，並要求呂男工作的鼎泰豐公司能調查員工涉及性相關犯罪。

▲OL指控在鼎泰豐工作的呂男偷偷把她手機中的裸身影片傳送出去，涉嫌妨害秘密等罪。（圖／記者劉昌松攝）

鼎泰豐19日表示，「本公司接獲申訴有關勞工下班後於私人場所之行為，依法保密進行瞭解，並於8月下旬以掛號信件將結果通知申訴人。因本案已進入司法程序，本公司尊重司法調查。」

▲OL表示自己常在健身後紀錄裸身體態。（圖／記者劉昌松翻攝）

這名年輕的OL向《ETtoday東新森媒體》投訴指出，她因為男友的工作關係，認識鼎泰豐清潔部主管呂男夫妻多年，雙方經常相約聚會，7月間，她和男友到呂家作客，因為手機沒電，請呂男協助，一直到當天離開呂家為止，都沒察覺任何異狀。

沒想到隔天上班的時候，OL打開筆電準備會議資料時，發現電腦版的LINE程式顯示，她曾傳送檔案給呂男，點開對話視窗，赫然發現竟是自己為了記錄健身成果，自拍全裸身形的影像，OL立即查看自己的手機卻又毫無紀錄，當場嚇到腦中一片空白。

▲呂男一開始向OL男友道歉表示願意和解，之後改口不認錯，讓OL決定提告。（圖／記者劉昌松攝）

OL當下覺得私密影片流出，像是自己遭到侵犯，和男友討論後，覺得是呂男偷用OL手機傳送影片後，將手機板的LINE紀錄刪除，因此分別詢問呂男與呂妻，呂男一開始承認，趁著幫OL拿手機去充電時察看相簿並傳送，不過他「看了就刪掉」，原本OL還在思考是否給呂男調解的機會，但呂男卻又把道歉訊息收回，反稱影片是OL自己傳的。

OL氣得向鼎泰豐投訴，希望鼎泰豐能對呂男觸法行為有所處置，以免其他一起工作的同仁受害，但鼎泰豐回覆表示要去了解狀況後，沒再回應，OL擔心自拍影片被呂男存檔甚至散布，並認為一定要給呂男一個教訓，決定委請律師控告呂男，也希望鼎泰豐能正視員工在外侵犯女性隱私的問題。