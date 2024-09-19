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獨／OL開筆電驚見「自拍裸身片已傳送」　怒控鼎泰豐主管偷看手機

記者劉昌松／台北報導

台北1名OL在上班時，意外從筆電的LINE通訊程式中，發現自己的帳號曾傳送2個影片檔給男友的呂姓前同事，影片內容是OL健身後自拍裸身體態的影像紀錄，呂男一開始坦承偷把OL手機中的影片檔傳給自己，但「看了就刪」，事後卻又矢口否認，OL憤而控告呂男涉嫌妨害性隱私等罪，並要求呂男工作的鼎泰豐公司能調查員工涉及性相關犯罪。

▲▼OL指控在鼎泰豐工作的呂男偷走她手機中的裸身影片涉嫌妨害秘密等罪。（圖／記者劉昌松攝）

▲OL指控在鼎泰豐工作的呂男偷偷把她手機中的裸身影片傳送出去，涉嫌妨害秘密等罪。（圖／記者劉昌松攝）

鼎泰豐19日表示，「本公司接獲申訴有關勞工下班後於私人場所之行為，依法保密進行瞭解，並於8月下旬以掛號信件將結果通知申訴人。因本案已進入司法程序，本公司尊重司法調查。」

▲▼OL指控在鼎泰豐工作的呂男偷走她手機中的裸身影片涉嫌妨害秘密等罪。（圖／記者劉昌松攝）

▲OL表示自己常在健身後紀錄裸身體態。（圖／記者劉昌松翻攝）

這名年輕的OL向《ETtoday東新森媒體》投訴指出，她因為男友的工作關係，認識鼎泰豐清潔部主管呂男夫妻多年，雙方經常相約聚會，7月間，她和男友到呂家作客，因為手機沒電，請呂男協助，一直到當天離開呂家為止，都沒察覺任何異狀。

沒想到隔天上班的時候，OL打開筆電準備會議資料時，發現電腦版的LINE程式顯示，她曾傳送檔案給呂男，點開對話視窗，赫然發現竟是自己為了記錄健身成果，自拍全裸身形的影像，OL立即查看自己的手機卻又毫無紀錄，當場嚇到腦中一片空白。

▲▼OL指控在鼎泰豐工作的呂男偷走她手機中的裸身影片涉嫌妨害秘密等罪。（圖／記者劉昌松攝）

▲呂男一開始向OL男友道歉表示願意和解，之後改口不認錯，讓OL決定提告。（圖／記者劉昌松攝）

OL當下覺得私密影片流出，像是自己遭到侵犯，和男友討論後，覺得是呂男偷用OL手機傳送影片後，將手機板的LINE紀錄刪除，因此分別詢問呂男與呂妻，呂男一開始承認，趁著幫OL拿手機去充電時察看相簿並傳送，不過他「看了就刪掉」，原本OL還在思考是否給呂男調解的機會，但呂男卻又把道歉訊息收回，反稱影片是OL自己傳的。

OL氣得向鼎泰豐投訴，希望鼎泰豐能對呂男觸法行為有所處置，以免其他一起工作的同仁受害，但鼎泰豐回覆表示要去了解狀況後，沒再回應，OL擔心自拍影片被呂男存檔甚至散布，並認為一定要給呂男一個教訓，決定委請律師控告呂男，也希望鼎泰豐能正視員工在外侵犯女性隱私的問題。

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