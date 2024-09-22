高鐵有隱藏優惠！每月2張「88折車票」可用　一票載錯APP哭了

▲白色的高鐵APP每月有打折車票可以用。（圖／記者李姿慧攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

高鐵的APP竟然有隱藏優惠！一名男網友分享，用白色的台灣高鐵APP的話，每個月都會有兩張88折車票，提醒眾人「記得用」。貼文驚呆一票有在搭車的人，「我是橘色…難怪永遠找不到88折優惠」、「一直都用橘色的我是小丑」，話題引發討論。

男網友在Threads指出，用台灣高鐵白色的APP訂票的話，每個月有2張88折車票可用，只要進到APP，找到「我的車票」，再點進「車票優惠」，即可獲得打折的車票。貼文令一票人驚訝，因為平常用的是另一個「台灣高鐵 T Express行動購票服務」、主視覺是橘色的APP，「難怪永遠找不到88折優惠」、「我是小丑。」

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不過，也有乘客知道這個優惠，但基本上都不用，因為優惠票可選的車次有限，幾乎都是離峰時間、每站都停，「通常都是8開頭的全程車，少數不是全程車但時間都超晚」、「永遠買不到我要的車次。」原PO則認為，「省錢若第一，就要有取捨」、「優惠車次不會挑熱門時段。」

另外，還有人在Threads納悶發問，「為什麼台灣高鐵APP跟高鐵訂票APP不整合在一起？」有內行人便解惑，「白色台灣高鐵是讓輪椅使用者也可以線上訂票喔（在這個App問世之前，輪椅使用者竟然只能打電話給客服或是臨櫃買票）！」他也指出，目前高鐵似乎有在整合兩款APP的打算，「期待未來可以只用一個APP，就可以讓全部功能都放在一起。」

還有網友分享，以目前仍是兩個APP的情況來用，他推薦要快速購票／查車次就用「T Express」（橘），要優惠或兌換就用「台灣高鐵APP」（白），「光是T Express可以用Apple Pay，到站買自由座，到進站不用5分鐘，真的已經感恩惜福。」