消防署推急救先鋒APP及Line 9119群組　邀民加入即時救命英雄行列

▲南投消防醫療單位呼籲民眾下載使用「急救先鋒」APP及「Line 9119」遠距檢傷緊急醫療救護系統。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

內政部消防署於今年推出「急救先鋒」APP及「Line 9119」遠距檢傷強化緊急救護系統群組，以利匯集更多可就近救援病患的民力，或讓病患即時與醫師線上視訊、系統協助判斷傷病情況，南投縣政府歡迎民眾下載使用並加入Line群組，以備不時之需。

中寮消防分隊長江尚孺18日在南投縣消防局示範解說，並邀請到消防局醫療指導醫師、衛福部南投醫院急診副主任黃重文，協助宣導並實地教學這兩款通訊軟體的使用方式，讓民眾了解相關資訊。

江尚孺表示，若遇傷病患OHCA、沒呼吸且沒意識時，急救先鋒APP中的定位可即時通知附近民眾，立即前往該地點協助急救；該縣指揮中心派遣人員也可在電話中線上指導，能有效幫助到緊急傷病患，搭配APP中相關急救指引教學影片及計數器等實用急救資訊，邀請熱心民眾加入急救先鋒的行列。

「Line 9119」遠距檢傷強化緊急救護系統則由衛福部與消防署、急診醫學會共同設立群組，主要可讓民眾在身體不適時和叫救護車前，用line訊息讓系統判斷，或連線專人醫師於線上用視訊等方式，協助民眾判斷病情嚴重度及做即時的檢傷諮詢，以利更了解傷病況和後續送醫之判斷，民眾可搜尋Line ID:@9119tt、加入官方Line好友，多加利用。