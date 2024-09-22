曝新青安成賴清德「執政地雷」　謝寒冰預言：年輕選票一定大失血

▲總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

央行19日出重手，祭出第七波選擇性信用管制，被專家稱為「全球最嚴限貸令」，將對房市有所影響，連一般首購族也會被打到。對此，媒體人謝寒冰表21日表示，死刑釋憲對賴清德政府來說，沒有引爆成「炸彈」，但這幾天其實有一個地雷爆了，就是「新青安」，現在實質上不貸款給民眾，第七波限貸條例再出來，賴清德年輕票一定會大失血，接下來還會引發很多風暴，要安穩到2026年恐怕很困難。

謝寒冰於節目《週末大爆卦》表示，針對死刑存廢議題，現階段台灣根本還沒有到討論的必要，也不是社會上需要關注的問題，有高度共識的議題跑去釋憲，這不是很奇怪嗎？

謝寒冰表示，這件事對賴清德政府來說，至少沒有引爆成「炸彈」，但路上的地雷還有一大堆，這幾天其實就有一個地雷已經爆了，叫做「新青安」。



謝寒冰指出，現在新青安等於實質上不貸款給民眾，第七波限貸條例再出來，房地產將會大地震，代表已經超過上限，沒有錢可以給民眾貸款，所以台灣未來的風暴已經開始，賴清德需要趕快想辦法拆彈。

謝寒冰再指，新青安的反撲當然會很大，賴清德之前還曾跳出來呼籲「新青安沒問題能繼續貸，從來沒有限貸令」，但講完後，現在整個銀行等於「把門關了」，一堆人房子已經買了，在排隊等待貸款，難道要他們違約嗎？

最後，謝寒冰強調，這件事一定會讓賴清德在年輕票大失血，接下來會引發很多風暴，因為這次「第七波限貸」非常嚴苛，對很多本來手上有房子或已經買房的人，都會遭受重創，所以賴清德要趕快想辦法滅火，若火滅不掉，要安穩到2026年恐怕很困難。

▼媒體人謝寒冰。（圖／記者屠惠剛攝）