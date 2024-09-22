台鐵觀光列車「山嵐、海風號」11月上線　新竹站單日破5萬人

▲台鐵新竹車站目前單日上下旅客突破5.5萬人。 （圖／台鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

擁有百年歷史的台鐵新竹車站，已被列為國定古蹟，周邊更不乏觀光景點，吸引旅客到訪，台鐵公司統計，新竹車站每日上下車旅客破5.5萬人，將供應早餐甜點的海風號、山嵐號2大觀光列車，也正在試運轉，預計11月底上線，推廣鐵道觀光。

台鐵公司指出，新竹車站銜接六家、內灣2條支線，鄰近設有北新竹、三姓橋、香山、千甲、新莊等通勤車站，是台鐵旅客轉運機能最佳的一等站，車站也不乏馳名觀光景點，例如巨城場域、城隍廟、南寮漁港等，非常適合串聯其他運具，推展鐵道觀光。

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▲台鐵新竹車站近來加強旅客服務，並微調列車時刻表。 （圖／台鐵公司提供）

為優化轉乘及推動觀光，台鐵公司近來加強新竹站旅客服務及站容整理，並微調列車時刻班表，使通勤旅客及觀光旅客行程都能更加順暢，並注意支線接駁，以及運轉整理演練，提升整體服務品質。

台鐵公司董事長杜微日前於台北搭乘121次自強號赴新竹站視察，該次車刻正進行E500新式電力機車牽引試營運，杜微指示機務處，注意新PP的運轉狀況，包括前後連E500機車、以及改造車廂聯動，並在9月30日E500啓航前完成所有調整工作，掌握後續新車投入進程。

▲台鐵公司董事長杜微日前於台北搭乘121次自強號，赴新竹站視察。（圖／台鐵公司提供）

杜微抵達新竹站察看車站設施、旅客動線及轉乘服務，並要求加強古蹟車站管理維護。他說，新竹站目前連同5個管理站每日上下車旅客破5.5萬人，每日票箱收入近200萬元，未來藉優化轉乘推動觀光，持續強化新竹地區的旅客服務。

正在進行試運轉的山嵐號觀光列車開進新竹站，由雄獅旅行社副總經理王岳聰向杜微簡報，說明山嵐號、海風號2大觀光列車未來營運服務的規劃。杜微表示，9月底完成車輛驗收，11月底上線營運，提供國人嶄新的鐵道觀光旅遊體驗。

▲▼台鐵公司董事長杜微日前赴新竹站視察，並聽取山嵐號、海風號觀光列車未來上線營運的簡報。（圖／台鐵公司提供）