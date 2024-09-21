秋冬玩台東正好！10月底嗨到跨年　 「預約台東」旅遊補助一次看

▲秋冬快「預約台東」旅遊補助。（圖／記者楊鈞典攝）

記者楊漢聲／台東報導

秋冬玩台東正好，台東縣政府10月底起舉辦一系列音樂盛會，一直引爆讓你嗨到跨年夜，台東縣長饒慶鈴表示，受到地震影響及民眾出國旅遊潮，局處各單位努力推動振興方案，縣府推出「預約台東假期」方案，兩人同行+三天兩夜 期間限定一人1999元起，以及「振興震後獎勵旅遊個別旅客住宿優惠案」延長至11月底，迎全國好朋友相揪來台東深度旅遊、泡溫泉、賞光祭。

台東縣政府指出，音樂盛會從10月26至27日展開，最先登場是大家引頸期盼的「2024池上秋收稻穗藝術節」(售票活動)，田馥甄、許富凱、海子樂團在稻穗滿滿裡《喜豐收．迎風唱》；11月9、10日「嗨！出發吧」海濱公園免費開唱，嗨出樂迷的青春回憶；11月23、24日森林公園登場「Taiwan PASIWALI Festival 原住民族國際音樂節」，邁向7歲的山豬本次即將飛向宇宙閃耀東方；年底重頭戲12月31日台東跨年晚會「東漂去旅行」一起漂向幸福2025年，場場巨星雲集，敬請期待。

自0403大地震後，對在地觀光業造成極大影響，為鼓勵遊客深度玩台東，縣府邀集合法旅行社業者共同推出「預約台東假期」3天2夜套裝遊程，遊客自由搭配入住飯店、旅宿，結合免費半日遊及加價自選行程，兩人就成行，每人最低僅花費1,999元起，為自己、家人安排舒心的台東旅程。

台東縣府推出「預約台東假期」優惠限定專案，從9月5日起至11月25日止，預計有9000位旅客享有獎勵優惠，旅客參加任一套裝行程，每人不設預約次數，立即享有「1,000元行程獎勵金」，假日一樣有優惠價格。台東縣政府並納入「生態永續」、「天然溫泉」、「部落旅遊」、「觀星導覽」及「農遊體驗」五大特色遊程，保留旅客自由選擇行程，推出雙人行3天2夜最低1,999元起專案遊程，每套行程含2晚住宿、主題半日遊或台東特色體驗，無論是自由行旅客或團體旅遊，都能選擇「預約台東假期」，體驗多元在地性遊程活動。