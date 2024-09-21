基隆海洋老鷹嘉年華今登場　安心亞領軍大雨搖擺嗨翻

▲基隆海洋老鷹嘉年華登場，安心亞領軍大雨搖擺嗨翻。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆海洋老鷹嘉年華活動踩街遊行今（21日）下午熱鬧登場！由城市代言人安心亞與多達50組各式表演團體及2組日本表演團體共同由國門廣場集結出發，浩浩蕩蕩沿市區踩街遊行，沿途與兩旁民眾熱情互動，吸引許多民眾帶著孩子共襄盛舉，共同打造最具活力的港際嘉年華踩街遊行。

謝國樑表示，海洋老鷹嘉年華今年已邁入第14年，活動規模逐年擴大，由最初社區營造成果邁向城市節慶活動，更在去年首度入選交通部觀光署台灣觀光雙年曆全國級活動，顯見各界對於活動的肯定。今年除了號召各縣市社區、學校團體共襄盛舉，更擴大邀請到來自日本的表演團體參與，讓活動逐漸邁向國際。此外也邀請到盲人、脊髓損傷等公益團體，以及原住民、新住民等團隊一同響應，展現基隆港灣城市的溫暖有愛，市府會繼續努力讓基隆充滿歡樂與幸福。

謝國樑也表示，今年適逢基隆設市百年，此次活動也延續社造核心，由大壯觀願景發展協會為首的多組社區團隊，以百年為主題打造多組全新特色花車，相信不但可以勾起基隆人的共鳴，更可以讓各地來訪的遊客更加了解基隆在地文化。此外今年也推出在地「鷹站長」IP空飄氣球遊行，搭配晚間表演及無人機煙火秀，為來訪民眾提供更充實豐富的活動體驗。

除了踩街遊行外，當日下午國門廣場上的市集攤位也充滿絡繹不絕的走逛人潮，攤位內容多元，除了富有在地特色的海味好料，也不乏冷飲輕食、創意文青小物等豐富內容。此外本次活動也特別推出消費集章贈禮、抽獎等多重好康，更與人氣景點基隆塔的海塔之市閱讀市集加碼串聯，讓來訪的民眾在欣賞精采表演的同時，更有好吃好玩又好買的市集，可以盡情把基隆好物輕鬆抱回家！

今年晚間節目除了有多組團隊帶來精采舞台演出，更有在基隆首度推出的無人機與煙火秀共同展演，結合「基隆海洋老鷹嘉年華」及「基隆設市100年」元素，由高達500架無人機排列出屬於基隆的限定3D版圖案，並且搭配電腦光束燈及特效煙火點綴夜空，最後以高空煙火劃下完美句點，也為觀眾帶來前所未有的聲光體驗。