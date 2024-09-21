黎巴嫩連環爆　BAC執行長母親稱「女兒受不明威脅」

▲BAC女執行長的母親稱女兒在黎巴嫩爆炸案後受到不明威脅。（圖／翻攝自LinkedIn）

文／中央社

匈牙利BAC Consulting KFT公司捲入黎巴嫩真主黨成員的呼叫器本月17日齊爆事件，BAC執行長巴索尼－艾齊迪亞科諾的母親今天說，她女兒在事發後數天接獲不明「威脅」。

她還說，匈牙利特勤單位曾建議女兒「不要和媒體交談」。

美聯社報導，巴索尼－艾齊迪亞科諾（Cristiana Barsony-Arcidiacono）的母親畢翠克絲（Beatrix Barsony-Arcidiacono）在義大利西西里（Sicily）透過電話表示，女兒「目前在受到匈牙利特勤單位保護的安全地點」。

不過匈牙利國家安全特勤局對這個說法提出異議，稱巴索尼－艾齊迪亞科諾不具獲得此類保護的資格，但指出自18日展開調查以來，她已被「多次」約談。

匈牙利國家安全特勤局在電子郵件中告訴美聯社：「到目前為止調查結果已清楚顯示，所謂的呼叫器從未出現在匈牙利領土，也沒有匈牙利公司或匈牙利專家參與製造或改裝！」

巴索尼－艾齊迪亞科諾在事發後就未公開露面。

捲入這次黎巴嫩呼叫器爆炸案的台灣金阿波羅公司表示，金阿波羅公司與BAC公司是長期貼牌授權及區域代理合作關係，金阿波羅公司授權BAC公司在特定區域內使用金阿波羅公司品牌商標銷售，但產品設計與製造均由BAC公司負責。

不過畢翠克絲告訴美聯社，她女兒「無論如何都沒有參與」將呼叫器變成爆炸裝置的致命陰謀，並說「她只是個中間人」，「這些東西並未經過布達佩斯…它們不是在匈牙利生產」，此言呼應匈牙利政府本週稍早說法。

畢翠克絲後續被問到有關她女兒是否受到匈牙利政府保護的說法不一，但她未立即回應。