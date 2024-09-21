真主黨「爆炸前數小時」還在分發呼叫器　檢查2年都沒發現炸藥

▲黎巴嫩真主黨有大量呼叫器在17日爆炸，而這些呼叫器炸事前檢查中都沒被發現藏有炸藥。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

黎巴嫩真主黨17日有數以百計的呼叫器（BB Call）集體爆炸，造成37人死亡、數千人受傷。路透社引述6名消息人士說法拼湊出事情的原貌，發現真主黨在爆炸前數小時才剛把數千部新的呼叫器分發給成員，不料卻立刻引發爆炸。更讓人驚訝的是，這些呼叫器事前都經過了檢查，但裝置內的炸藥卻始終沒被發現。

一名熟悉對講機零件的黎巴嫩人士告訴路透社，集體爆炸的呼叫器電池被安裝了可被高溫引爆的強力爆炸物季戊四醇四硝酸酯（PETN），不過據路透社報導，真主黨過去幾個月來一直都沒有發現呼叫器裡藏著炸藥。一名安全消息人士表示，這是因為PETN炸藥不管用任何裝置，都難以透過常規掃描被檢測出來。

報導引述另2名消息人士指出，真主黨自2022年就多次對運抵黎巴嫩的呼叫器進行檢查，其中還包括隨身攜帶呼叫器進出機場，以確保呼叫器不會觸發警報。然而，這些檢查僅屬例行性，主要是為了確保呼叫器沒有被安裝追蹤裝置，而非出於懷疑呼叫器內有爆炸物，因此真主黨始終沒有發現呼叫器中的炸藥。

消息人士稱，真主黨成員在爆炸前數小時仍在向其成員分發新的呼叫器，顯示這個組織相信他們的呼叫器是安全的。其中一名知情人士透露，有真主黨成員在16日收到新的呼叫器後，隔天就在盒子裡被引爆。此外還有一名高層成員數日前才剛收到新的呼叫器，而這部呼叫器17日發生爆炸時造成高層的下屬受傷。

真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）19日在發表談話時，形容這是一場「史無前例」的襲擊，同時強調真主黨會持續調查裝置中的炸藥是何時何地，以及如何被放入呼叫器中的。截至目前為止，以色列尚未對參與襲擊的指控作出回應，而總部位於台灣的Gold Apollo公司則否認製造這些裝置，表示這些產品是由匈牙利的公司所製造。