　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

真主黨「爆炸前數小時」還在分發呼叫器　檢查2年都沒發現炸藥

▲▼黎巴嫩真主黨有大量呼叫器在9月17日發生爆炸。（圖／翻攝自X）

▲黎巴嫩真主黨有大量呼叫器在17日爆炸，而這些呼叫器炸事前檢查中都沒被發現藏有炸藥。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

黎巴嫩真主黨17日有數以百計的呼叫器（BB Call）集體爆炸，造成37人死亡、數千人受傷。路透社引述6名消息人士說法拼湊出事情的原貌，發現真主黨在爆炸前數小時才剛把數千部新的呼叫器分發給成員，不料卻立刻引發爆炸。更讓人驚訝的是，這些呼叫器事前都經過了檢查，但裝置內的炸藥卻始終沒被發現。

一名熟悉對講機零件的黎巴嫩人士告訴路透社，集體爆炸的呼叫器電池被安裝了可被高溫引爆的強力爆炸物季戊四醇四硝酸酯（PETN），不過據路透社報導，真主黨過去幾個月來一直都沒有發現呼叫器裡藏著炸藥。一名安全消息人士表示，這是因為PETN炸藥不管用任何裝置，都難以透過常規掃描被檢測出來。

報導引述另2名消息人士指出，真主黨自2022年就多次對運抵黎巴嫩的呼叫器進行檢查，其中還包括隨身攜帶呼叫器進出機場，以確保呼叫器不會觸發警報。然而，這些檢查僅屬例行性，主要是為了確保呼叫器沒有被安裝追蹤裝置，而非出於懷疑呼叫器內有爆炸物，因此真主黨始終沒有發現呼叫器中的炸藥。

消息人士稱，真主黨成員在爆炸前數小時仍在向其成員分發新的呼叫器，顯示這個組織相信他們的呼叫器是安全的。其中一名知情人士透露，有真主黨成員在16日收到新的呼叫器後，隔天就在盒子裡被引爆。此外還有一名高層成員數日前才剛收到新的呼叫器，而這部呼叫器17日發生爆炸時造成高層的下屬受傷。

真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）19日在發表談話時，形容這是一場「史無前例」的襲擊，同時強調真主黨會持續調查裝置中的炸藥是何時何地，以及如何被放入呼叫器中的。截至目前為止，以色列尚未對參與襲擊的指控作出回應，而總部位於台灣的Gold Apollo公司則否認製造這些裝置，表示這些產品是由匈牙利的公司所製造。

ET快訊
快訊／大谷翔平「51-51」重返主場再轟逆轉彈！　2戰狂炸4
台南沙灘出現神秘漂流木！　8m高「一柱擎天」
陸遊客海邊撿到龍涎香！價值超3600萬　專家：仍須鑑定
蛇蠍小三「滾水燙死元配、電鍋砸斃丈夫」！　女最終逃死判14年
今晚到明天「雨最猛烈」！　豪雨轟4地
爆炸前還在分發呼叫器！　真主黨檢查2年沒發現炸藥
吳宗憲又當阿公！　二女兒喜迎二胎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

21歲妹「戴口罩、打馬」跟學長拍AV！　前男友發現求下架

印度i16 Pro「比台灣貴1萬」照樣搶瘋！　這國工作73天才買得起

真主黨「爆炸前數小時」還在分發呼叫器　檢查2年都沒發現炸藥

美大選提前投票開跑！　「川普票倉」喬治亞州要求人工計票惹議

美媒：美國即將提供台灣史上最大筆軍援　價值181億元

打開機上餐盒「活老鼠」猛竄出！　班機急改道迫降

馬斯克願望成真！　南韓射擊女將爆紅「真的要演殺手了」

真主黨證實「最高指揮官」死亡　以色列稱擊殺10要員

雨夜跳舞拍片「遭雷擊」畫面曝！　他撿回一命驚喊：感覺在地獄

美股道瓊再創新高　台積電ADR跌1.21％

他砸15萬爆買iPhone 16　果粉4：30就衝直營店排隊

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

大谷翔平單季51-51神紀錄　主播喊：棒球史上最偉大的一天

鍾欣凌、胡智爲「姊弟相認」　互送嬰兒車＆實戰手套當見面禮

22歲台男赴陸失聯第25天　曾用IG「閱後即焚」報平安

小S喝醉「連發50條語音訊息！」　蔡康永一看：當然一條都不聽XD

高雄惡火16歲兄喪命樓梯口　弟40%燙傷...全家福惹鼻酸

大咖都在Disney+！朴信惠.金泰梨重磅回歸　現訂閱下殺5折還能擁有金秀賢.池昌旭

蝸牛小米粽3死！8人體內驗出托福松　廚房找到「一包拆封芬普尼」

21歲妹「戴口罩、打馬」跟學長拍AV！　前男友發現求下架

印度i16 Pro「比台灣貴1萬」照樣搶瘋！　這國工作73天才買得起

真主黨「爆炸前數小時」還在分發呼叫器　檢查2年都沒發現炸藥

美大選提前投票開跑！　「川普票倉」喬治亞州要求人工計票惹議

美媒：美國即將提供台灣史上最大筆軍援　價值181億元

打開機上餐盒「活老鼠」猛竄出！　班機急改道迫降

馬斯克願望成真！　南韓射擊女將爆紅「真的要演殺手了」

真主黨證實「最高指揮官」死亡　以色列稱擊殺10要員

雨夜跳舞拍片「遭雷擊」畫面曝！　他撿回一命驚喊：感覺在地獄

美股道瓊再創新高　台積電ADR跌1.21％

淡水巷子「平日中午塞爆」在買啥？釣出盧廣仲親解答　網刷一排朝聖

爸媽「贊助弟弟400萬」買房！她想借住卻被拒：為何我不能想去就去

地方企業熱心公益　捐贈南消五大隊歸仁分隊高級救護車

影迷衝了！西門威秀、桃知道威秀28日看電影「只要50元」

大谷翔平「51-51」後重返主場再轟逆轉彈！2戰狂炸4轟

台南沙灘神秘漂流木！8m高「一柱擎天」畫面曝　疑漁民當航行標示

趁女兵玩手機偷襲摸奶！海軍「田單艦」淫中士判2月　還要賠10萬

張韶涵心痛哭了！生母捲上億叛逃「我逼自己成長」　痛訴隱忍23年陰霾

國家防災日演習「壯闊台灣」展示災害應變科技　多國參與驗證動員能力

苗栗竹南驚現天坑！客運路過緊急煞停　重機具今到場搶修

狗狗亂入田徑比賽！短腿全力衝刺　終點線前「反超奪冠」觀眾嗨爆

國際熱門新聞

遭燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年怒砍死同學

天降雕像「重擊頭部」　女經理路過被砸死

加國廚師售1200自殺工具包！紐西蘭現第5死

美媒：美將提供台灣史上最大軍援　值181億

以色列空襲　擊殺真主黨高階指揮官

行李箱別選這3色　航空公司：易有麻煩

真主黨證實最高指揮官死亡　以軍：擊殺10要員

日本船員深夜落海！立泳5小時奇蹟獲救

雨夜跳舞拍片遭雷擊　他奇蹟生還：感覺在地獄

美股道瓊再創新高　台積電ADR跌1.21％

馬斯克願望成真　韓射擊女將「真要演殺手了」

以色列：空襲貝魯特　不是為了升高中東緊張局勢

真主黨爆炸前還在發呼叫器　檢查沒發現炸藥

北韓、中國鬧翻！金正恩稱中國「宿敵」

更多熱門

相關新聞

中國維和部隊黎巴嫩營區周邊遇空襲 官兵躲掩體避難

中國維和部隊黎巴嫩營區周邊遇空襲 官兵躲掩體避難

中國第22批赴黎（黎巴嫩）維和部隊多功能工兵分隊營區周邊於當地時間19日有多枚航彈爆炸，造成部分設施受損。事發後，解放軍釋出部分遭襲擊的照片，照片顯示，營區外爆炸瞬間冒起大量濃煙，塵土飛揚，辦公室「和平廳」也受到震波影響，陳列櫃玻璃碎滿地，物品散落一地。

美媒：美將提供台灣史上最大軍援　值181億

美媒：美將提供台灣史上最大軍援　值181億

真主黨證實最高指揮官死亡　以軍：擊殺10要員

真主黨證實最高指揮官死亡　以軍：擊殺10要員

以色列空襲　擊殺真主黨高階指揮官

以色列空襲　擊殺真主黨高階指揮官

呼叫器爆炸案進度曝！無國人涉恐攻

呼叫器爆炸案進度曝！無國人涉恐攻

關鍵字：

軍武國際軍武以色列真主黨黎巴嫩爆炸呼叫器BB Call

讀者迴響

熱門新聞

遭燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年怒砍死同學

弒母殺女友！他帶嫂嫂逃32年後解脫了

劉芒消失9個月結婚了！

許家蓓逝　吳沛憶：牽妳的手交給菩薩

486揭郭書瑤「三塊布禮服」1缺點：我以為是Makiyo

好市多「握壽司」賣不完怎麼辦　影片揭密引朝聖

林森北路「酒店妹」跨國運毒　白嫩長腿正面照曝

讀畢業一定賺錢？眾人點名2系誤會大了

YT榨乳片被封　正妹「人體彩繪打掃」吸百萬觀看

22歲男赴陸失聯！IG「閱後即焚」報平安　

大谷51號全壘打：有罪還是無罪？

郭書瑤禮服「只有三塊布」辣翻

天降雕像「重擊頭部」　女經理路過被砸死

「說好等妳化療完就辦婚禮」　吳沛憶深情悼念許家蓓逼哭一票綠委

大谷50轟紀錄球被球迷帶回家　記者怒揭球團騙球話術

更多

最夯影音

更多

他砸15萬爆買iPhone 16　果粉4：30就衝直營店排隊

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

大谷翔平單季51-51神紀錄　主播喊：棒球史上最偉大的一天

鍾欣凌、胡智爲「姊弟相認」　互送嬰兒車＆實戰手套當見面禮

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面