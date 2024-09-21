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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林楚茵曝推擠畫面嗆黃國昌電車癡漢　「為何一定要壓過來？」

▲▼卓榮泰施政總質詢 立法院院會 法務部長鄭銘謙 立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院新會期20日展開，民眾黨團總召黃國昌率黨團成員抗議NCC代理主委翁柏宗，過程中與民進黨立委產生推擠。綠委林楚茵表示，黃國昌咆哮噴口水，身體更不斷朝她的方向壓過來，讓她非常不舒服，已請立法院性平會處理。黃則回應，林楚茵三立出身的記者，想轉移焦點，不會隨之起舞。林楚茵今表示，自己還當過中天、TVBS、東森的記者，「請問哪一台，你才願意回應？昨天直播畫面很清楚，黃國昌你是電車癡漢嗎？」

昨日衝突中，林楚茵表示，她與民進黨立委王美惠，早就站在卓榮泰的位子前面，黃國昌不只咆哮噴口水，身體更不斷朝她的方向壓過來，被噴口水事小，但畫面中可以清楚看到，黃國昌身體一直壓過來，真的讓她非常不舒服，已立即請立法院性平會處理。

對於林楚茵指控，黃國昌今（21日）僅回應，林楚茵三立出身的記者，丟出莫名其妙指控轉移焦點，不會隨她起舞。

對此，林楚茵再表示，畫面會說話！昨天的直播畫面都看得非常清楚，就問黃國昌，女生站在議場前，「你為何一定要壓過來，這是電車癡漢的行為！你是電車癡漢嗎？」

對於黃國昌稱「林楚茵是三立出身的記者」，所以不回應這題，林楚茵補充，自己還當過中天、TVBS、東森的記者，「請問哪一個電視台，才會讓你願意面對？你才願意回應？」

由 @linchuyin1010 發佈
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