早上立法院激烈碰撞　韓國瑜下午看啦啦隊熱舞：老心臟跳很厲害

▲中華民國各界慶祝113年國慶大會記者會。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

113年國慶晚會將於10月5日在台北大巨蛋盛大舉行，北市府20日舉辦記者會公布主題及表演卡司。擔任國慶籌備會主委的立法院長韓國瑜致詞時說，今天早上開議激烈碰撞，他的老心臟跳得很厲害，剛看到第一個啦啦隊穿國旗裝跳舞加上模特兒，「我這老心臟又跳動很厲害」。他表示，10月5日等於是幫中華民國暖壽，希望除了歡樂開心之外，也能重新建立起強而有力的愛國心。

韓國瑜致詞時開玩笑說，今天是立法院開議第一天，早上開會激烈碰撞度很高，老心臟早上跳動很厲害，剛才來這裡看到台北市府籌辦的活動，第一個穿國旗裝跳舞加上模特兒，「我這老心臟又跳動很厲害」，而看到這兩個活動，就可以知道幕後工作夥伴是多認真用心，也可以知道台北市政府以及幕後工作夥伴，多想要推銷中華民國以及台北市各種美好的元素，人文的、觀光的、藝術的、美好的等等。

接著韓國瑜表示，中華民國國慶今年主視覺很清楚，大俗就是大雅、大雅就是大俗，「中華民國乾乾淨淨、清清楚楚、明明白白、純純潔潔，中華民國生日快樂就是主視覺」。

韓國瑜強調，希望藉此喚醒海內外熱愛中華民國的好朋友，人不分男女老幼、地不分東西南北或海內海外，大家以一顆赤誠的心來愛中華民國。他表示，傳統的三大節春節、端午、中秋之外，所有國人同胞最重視就是國慶，所以10月5日國慶晚會，事實上也是幫中華民國暖壽。

「尤其是在大巨蛋第一次，大家一定會非常關心。」韓國瑜說，希望屆時台北市政府以及所有幕後工作夥伴，大家枯槁的心情、長期迷茫的心，已經不知道為誰而戰、為何而戰，為哪一個國家努力的等等，這些負面的都能去除，重新燃起的一顆心。

韓國瑜表示，就像他時常拜託大家，2300萬台澎金馬的好朋友，把自己心中的信仰堅定起來，視覺化，「中華民國是我們的國，美麗台灣是我們的家，中華文化是我們的根，自由民主是我們的寶」，希望10月5日除了在歡樂開心之外，能重新建立起強而有力的愛國心，大家10月5日見。

▲韓國瑜出席中華民國各界慶祝113年國慶大會記者會。（圖／記者李毓康攝）