民進黨感謝參與黨慶捐血活動　郭國文宣布公益社會化從黨部做起

▲民進黨創黨38周年黨慶系列活動，台南市黨部在四地擴大辦理捐血活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨創黨38周年黨慶系列活動，台南市黨部在四地擴大辦理捐血活動，不僅為落實總統賴清德主席「健康台灣政策」，也為充實血庫，挺醫療人員，守護民眾健康，來盡一份心力！

郭國文主委表示，黨籍同志平日深入社區及鄰里，認真服務市民，投入社會力連結。這次黨慶活動，群策群力，發揮基層紮實社會力，募集各界愛心，將公益導入，來回饋給挽袖獻出熱血的市民鄉親。藉由募得千袋血，也將能救護更多寶貴生命，意義十足。

郭國文認為，台南堪稱民主首都，有其重要意義！民進黨在台南受到許多市民鄉親的栽培，不論是議會議員、國會立委，乃至於市府首長，黨公職同志不論身處何地，都亟思如何與團隊帶頭衝，提高服務量能，除了落實健康台灣政策，也要一併來實踐公益社會。民進黨是土生土長的政黨，取之於社會，當然要扎根在基層，有鑑於此，郭國文宣布「黨部公益化 黨工社工化」，讓黨部可以發揮黨機器功能，接收民意，反映民意需求，黨部也要同步加強社會溝通，鼓勵民眾多來黨部走動，且要以個案管理的社工精神，主動了解需求，追蹤進度。谷暮．哈就執行長也公布黨部公益專線：（06）2655120，市民鄉親有需求，市黨部同仁也會協同選區民代與相關權責單位，一起來輔助落實公益！

現場民眾反應熱絡，郭國文主委除了向捐血民眾表示敬意外，也攜手林俊憲委員、陳亭妃委員、沈家鳳議員、王宣貿議員、蝴蝶蘭婦女聯盟理事長王靜安、市黨部婦女部主任王小珍、黃偉哲市長牽手劉老師、市黨部新營區主任陳惠美、東山區主任林俊儀、鹽水區主任陳盈利、後壁區主任賴騰緩、白河區主任劉朝仁、市黨部執行委員李美官與志工一同將愛心物資，傳遞給現場捐血者及需要的民眾，王小珍主任也現場挽袖捐出熱血。

隨後，郭國文赴溪南地區，首先到永康東橋里活動中心與市長黃偉哲，市議員黃肇輝、朱正軒，市黨部永康區主任陳志宏里長、評議委員楊王綉美，以及東橋里長王怡舜，一同與現場市民鄉親提倡愛心捐血。郭國文也特別向大家報告黨部公益化作法，黃偉哲市長與黃肇輝議員不約而同現場挽袖，府會聯手獻出熱血，別具意義！

接下來再到北安捐血室，與議員蔡麗青、陳怡珍向現場民眾致意，一同與熱血民眾留下合影！到了中午時段，永福捐血室已有許多熱心捐血者來到現場，響應黨慶捐血活動，鄉親互動熱絡。郭國文與市議員沈震東一同感謝市民朋友參與，向大家傳達３８週年黨慶活動理念。郭國文也向市民鄉親報告，市黨部將持續擴大公益，連結社會力，希望扎根創黨精神，也感謝大家持續守護民主首都。

市黨部執行長谷暮.哈就也特別感謝立法委員郭國文、林俊憲、林宜瑾、陳亭妃、賴惠員服務團隊、市議會議長邱莉莉、議員王宣貿、沈家鳳、李宗翰、黃肇輝、陳秋萍、朱正軒、郭清華、蔡麗青、沈震東、陳怡珍服務團隊，募集愛心贈品，協助辦理本次黨慶擴大捐血活動。