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民進黨38周年黨慶　啟動三大紀念系列活動：訴求「守護台灣第一品牌」

▲▼民進黨秘書長林右昌。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨秘書長林右昌。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（13日）公布創黨38週年紀念活動內容，延續7月全代會的主軸，訴求「守護台灣第一品牌」，民進黨表示，做為台灣首個本土創建的政黨，期許持續捍衛台灣與民主。今年的紀念活動將分三大項：首先，9月23日將重返創黨地圓山飯店，舉辦創黨先進聯誼。接著，9月22日至27日，於高雄捷運美麗島站體內舉辦「守護台灣民主路一直走：國會改革歷程影像展」。最後，9月28日當天，將在高雄海寶餐廳舉辦「Green Up！和台灣在一起」入黨簽名見面會。

民進黨發言人吳崢表示，38週年紀念活動圍繞「守護」這一核心理念，對應黨主席賴清德提出的「守護創黨精神」和「守護民主價值」的宗旨。因此，今年活動以「守護系列」為主軸，呈現三大面向：首先是「守護創黨精神：資深黨員聯誼」，邀請資深黨員重返圓山飯店，感謝當年民主前輩的勇敢付出，為下一代的民主點燃希望，並藉此傳承珍貴經驗，讓台灣的本土精神能夠繼續茁壯，薪火相傳。

吳崢補充，其次是「守護台灣民主路一直走：國會改革歷程影像展」，活動選址於高雄美麗島捷運站具有特殊意義，因為今年適逢美麗島事件45週年。此次影像展邀請80年代的民主街頭攝影師，透過快門記錄民主化的歷史瞬間，還原民進黨推動國會改革的過程。國會改革是台灣民主發展的關鍵，本次展覽將回顧台灣的改革歷程，呼籲大家堅定不移地走在民主的道路上，持續守護台灣。

最後，9月28日將舉辦「Green Up！和台灣在一起」入黨簽名見面會，吳崢說，這是今年5月台北場次後的第二次大型活動。首場活動成功招募近千名新黨員，而此次高雄場將繼續號召更多新生力量，邀請大家共同加入民進黨的行列，一同守護台灣民主。

民進黨指出，自1986年創黨以來，民進黨凝聚各方力量，與社會緊密連結，一路打破黨禁、報禁，廢除刑法100條，終結全世界最長的戒嚴時期，並推動言論自由、國會全面改選和總統直選，帶動台灣民主自由的進步。民進黨38週年紀念系列活動，除資深黨員聯誼外，皆移師高雄舉行。吳崢表示，這不僅象徵民進黨在高雄執政的卓越成績，也彰顯民進黨作為「守護民主的第一品牌」的堅定承諾。

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