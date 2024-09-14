台南東門巴克禮秋節烤肉大團圓　郭國文與青年同樂

▲民主進步黨台南市黨部與東門里、東門巴克禮紀念教會青年牧區，14日晚間共同舉辦「點燃青春之火 中秋烤肉夜」，除教會青年熱情參與外，市黨部也在臉書與脆（threads）上號召市民鄉親一同參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民主進步黨台南市黨部與東門里、東門巴克禮紀念教會青年牧區，於14日晚間共同舉辦「點燃青春之火 中秋烤肉夜」，地點選在東門巴克禮教會，除了教會青年熱情參與外，市黨部也在臉書與脆（threads）上號召台南市民鄉親一同參與。

台南市黨部在「脆」上開放網路報名後，許多在地青年朋友在社群軟體「脆」上串連反應熱烈，200位青年朋友到場參與，大家團圓在一起烤肉，秋節氣氛濃厚。

民主進步黨台南市黨部主委郭國文表示，很感謝巴克禮教會與東門里，一同讓這場烤肉順利舉辦，現場青年朋友居多，變成是一場台南青年的大團圓，感謝年輕朋友帶著自己家人與好朋友一起來參與，現場氣氛很熱鬧，但是大家在網路上串連討論台南的公共事務，更熱鬧！台南子弟在不同縣市、不同學校，不論是工作或者求學，都一定很想念台南，這次大家在現場相聚，除結交志同道合的朋友，更重要的是，民主進步黨，特別是賴清德主席，向大家邀請一起討論對話，黨公職也都在現場聆聽大家對台南的期待。

郭國文與現場年輕朋友討論互動，除了跟大家分享台日中秋節的典故，也提到台南是民主首都，有許許多多黨公職在這裡投入，市民鄉親，特別是青年朋友，對於我國各項經濟、科技、兩岸國防，乃至於建立本土意識…等議題，都有許多想法，接下來立法院要開議了，我們還需要大家的支持，一起守住國會，守護台灣主權。平常大家比較少機會聚在一起講出自己的心聲，說出自己的看法，但我在這裡也要向大家邀請，未來市黨部會持續舉辦青年營活動，希望大家能夠持續投入公共事務討論，因為公民社會需要大家一同參與，用實作的精神，一起在台南這塊土地上耕耘！現場有年輕朋友向主委表示，民主進步黨從北到南各縣市青年營隊都有參加，很期待回到台南參加黨部辦的青年營。

市議員蔡筱薇也到現場與市民鄉親一起聊聊，教會牧師劉炳熹也邀請現場年輕朋友一起參加接下來教會舉辦的活動，希望能夠向黨公職分享年輕人的看法。

郭國文主委表示，很高興黨公職與年輕朋友，在中秋團圓的氣氛下，一起互動對話，大家對於民主進步黨有很大的期待，但也會有更大的監督力道，我們會持續努力，希望大家能多多加入黨部活動，我們也期待發掘更多有志從政青年。谷暮.哈就執行長也向青年朋友報告青年營辦理進度，並且表示這次舉辦烤肉活動，特別請到那瑪夏布農烤全豬，呈現原汁原味，讓平地也可以感受到原鄉慶典氣氛，更希望帶動青年朋友的熱情，結交更多朋友，也邀請大家一起響應賴主席號召，參與9月21日民進黨黨慶捐血活動。近期市黨部青年營將舉辦，我們相約再聚！