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「捐血免費吃麥當勞大麥克」限時52天！地點一次看

▲▼麥當勞發起「校園捐血」活動 。（圖／業者提供）

▲麥當勞連4年發起「校園捐血免費送大麥克」活動。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

一起來捲袖子做公益！台灣麥當勞4度攜手「台灣血液基金會」展開校園募集熱血活動，即日起限時52天凡至指定校園捐血，即可獲得「大麥克貴賓券」1張，加碼前50名首次捐血者還能領到限定「麥當勞抖陣熱血環保袋」1個，數量有限、送完為止。

▲▼麥當勞發起「校園捐血」活動 。（圖／業者提供）

▲每校前50名首捐者還可獲得環保袋1個。

根據台灣血液基金會統計，截至2023年底，20歲以下首次捐血人次下降5成，為近10年新低。為鼓勵青年踴躍捐血，麥當勞再度發起「麥當勞熱血行動」，即日起連52天只要於全台指定113所校園地點捐血250c.c.，即可獲得「大麥克貴賓券」1張，貴賓券使用期限至12月15日；加碼每校前50名首次捐血者還可額外獲得限定「麥當勞抖陣熱血環保袋」1個，送完為止。全台合作捐血地點詳見台灣血液基金會網站

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲必勝客本周祭出平日限定10口味大比薩下殺半價優惠。

此外，比薩控則不能放過本周平日限定「必勝客外帶單點13吋大比薩半價吃」超殺優惠，口味有雙拼比薩-四重濃起司+四小福、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福、熱帶鳳梨海鮮總匯、雙拼比薩-海陸總動員、四重濃起司、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、雙層美式臘腸、夏威夷共10款，即日起至9月13日限時開跑，詳細優惠內容以官網為準。

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