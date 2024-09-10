「捐血免費吃麥當勞大麥克」限時52天！地點一次看

▲麥當勞連4年發起「校園捐血免費送大麥克」活動。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

一起來捲袖子做公益！台灣麥當勞4度攜手「台灣血液基金會」展開校園募集熱血活動，即日起限時52天凡至指定校園捐血，即可獲得「大麥克貴賓券」1張，加碼前50名首次捐血者還能領到限定「麥當勞抖陣熱血環保袋」1個，數量有限、送完為止。

▲每校前50名首捐者還可獲得環保袋1個。

根據台灣血液基金會統計，截至2023年底，20歲以下首次捐血人次下降5成，為近10年新低。為鼓勵青年踴躍捐血，麥當勞再度發起「麥當勞熱血行動」，即日起連52天只要於全台指定113所校園地點捐血250c.c.，即可獲得「大麥克貴賓券」1張，貴賓券使用期限至12月15日；加碼每校前50名首次捐血者還可額外獲得限定「麥當勞抖陣熱血環保袋」1個，送完為止。全台合作捐血地點詳見台灣血液基金會網站。

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