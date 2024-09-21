男雙眼紅腫竟是「失智忘剪指甲」害的　醫開1處方解決困擾

▲9月21日是「國際失智日」，衛生福利部臺中醫院失智共照中心舉辦「國際失智日」宣導活動。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華、蔡佩旻／台中報導

台中一名七旬老翁雙眼紅腫發炎，就醫時向醫生表示時常健忘、生活自理能力減退症狀，檢查後發現，雙眼紅腫發炎竟是用留了3公分長指甲的雙手揉眼造成，一問家屬才知道老翁「轉身就忘」情況嚴重，指甲已經講了半年都忘了剪，醫師立即開出「剪指甲」生活處方箋，家屬當場幫爺爺剪指甲，才解決爺爺傷眼困擾。

今9月21日是「國際失智日」，台中醫院院長黃元德親自出席失智共照中心舉辦的「國際失智日」宣導活動，家醫科主任廖妙淯、神經內科醫師王星翰分享該院失智整合門診的案例，以及中醫科張祐慈醫師現場示範教導照顧者可適度按壓平緩失智長者情緒的穴位，與代表里民出席的里長們分享。

▲台中醫院院長黃元德親自出席失智共照中心舉辦的「國際失智日」宣導活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

台中醫院長青記憶失智整合門診成立至今16年，透過家醫科主任廖妙淯整合家醫科、精神科、神經內科、中醫科共診共治，並在2018年成立「失智共照中心」，至今已經服務超過5000人次，希望透過今天參與活動的三民里長廖吳芬芳、利民里長陳敏祥、廣民里長林水順等里長們的協助，共同關心、正視失智議題，讓每個失智長者都獲得最好的照護。

神經內科醫師王星翰現場分享「轉身就忘爺爺」，因失智半年未剪指甲個案；中醫科張祐慈醫師以大銅人示範，建議照顧者針對容易緊張、焦慮與失眠長者可按壓手腕上「神門穴」協助平緩情緒紓壓，對容易心情憂鬱長者則可按壓「內觀穴」、按壓勞宮穴則可有效改善易怒、煩躁長者情緒問題；家醫科巴睿醫師還展現好歌喉領唱「朋友」，讓活動溫馨感人。

「失智者因缺乏病識感或家人未察覺，臨床上發現在社區中應該還有隱藏的個案。」台中醫院失智共照中心負責人、家醫科主任廖妙淯表示，為了找出這些個案，協助他們除了藥物治療之外，也提供藝術、生活能力訓練等生活處方箋等非藥物治療，希望有效延緩長者失智，並協助家屬照顧失智長者。

廖妙淯提醒，家人如發現家中長者出現記憶力減退，原本可自理的用藥、出門寄信、領錢等能力退步，可能已經出現失智症狀，可跟台中醫院記憶失智整合門診聯繫，透過個管師協助約診，希望能陪失智者與其家人一同面對並處理失智照護問題。

▲台中醫院家醫科主任廖妙淯說指出，台中醫院院推動失智共照整合中心至今已經服務超過5000人次。（圖／記者游瓊華翻攝）