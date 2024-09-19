台東翁「上山採藥骨折」失聯　消防員輪揹7小時下山

▲老翁獨自上山採藥，卻因骨折而受困山中。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者楊漢聲、鄒鎮宇／台東報導

台東一名年約63歲的老翁，日前獨自上山採藥後失蹤，嚇得家屬報警求助。警方及家屬在霧鹿山區尋獲，但老翁腳步骨折，最終消防人員、義消及民間團體輪流揹著老翁，經過7小時才成功下山，並將老翁送醫治療。

台東縣消防局19日接獲霧鹿派出所通報，一名男性約63歲數日前上山採藥後失蹤，經家人與警方在霧鹿山區尋獲，因左腳疑似骨折無法行走，急需救援。

消防局獲報後立即出動利稻、延平、關山及海端分隊等多個單位前往救援。由於山區路況崎嶇，消防人員攜帶救援裝備，徒步深入山區，並配合警方及當地居民共同展開搜救行動。

▲▼消防人員、義消及民間團體輪流揹著老翁，經過7小時才成功下山。（圖／記者楊漢聲翻攝）



經過數小時的跋涉，消防人員終於在下午14時40分接觸待救者，經評估傷者意識清醒、生命徵象穩定，左腳踝受傷嚴重。救災人員原預計申請空中勤務總隊直升機救援，礙於天候因素無法出勤救護，現場指揮官決定以人力將傷者救助下山。

消防局指出，消防人員19日晚間7時利用SKED等裝備，並配合義消及民間團體協助，歷經7個小時救援，成功將待救者以揹負方式護送下山，並送往馬偕醫院進行進一步治療；本次案件共出動5車12警消2義消及民團5人。

台東縣消防局呼籲民眾，登山前務必做好充分準備、注意安全，若發生意外，應立即撥打119求救。