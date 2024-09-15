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社會 社會焦點 保障人權

集氣！彰化8旬翁跌落大排遭洪水沖走　消防再派21人地毯式搜救

記者白珈陽／彰化報導

彰化昨天（14日）下起滂沱大雨，花壇鄉1名80歲老翁，下田工作時不慎跌落中山路一段旁的大排水溝，遭到湍急水流沖走，警消獲報立即派員搜救，但無所獲。今日雨勢漸歇，水流消退，救難人員15日清晨6時再派8車、3救生艇、3架無人機，共21人前往繼續救援任務，盼儘速尋獲老翁。

▲▼ 。（圖／彰化縣消防局提供）

▲彰化縣消防局指出，今天清晨6時起因水流較小，與家屬再次確認老翁落水點後，再次出動搜救。（圖／彰化縣消防局提供）

彰化縣消防局昨日傍晚5時許據報，1名80歲老翁疑似下田，摔落花壇鄉中山路一段旁圳溝內，遭湍急的水沖走，現場由彰化分隊分隊長林聖偉指揮搶救，使用吊掛船艇入水面，於疑似落水點及下游擴大搜尋，但漏夜搜尋未果。

彰化縣消防局指出，今天清晨6時起因水流較小，與家屬再次確認老翁落水點後，再次出動搜救，今天搜救計劃為：花壇消防分隊涉水步行搜尋落水點至慈恩寺流域；大村、彰化分隊涉水步行或視情形下船搜尋慈恩寺至烏秋檳榔攤；秀水分隊、花壇義消分隊下船及岸巡烏秋檳榔攤至石筍碑圳下游；鹿港分隊岸巡洋仔厝排水到出海口。

消防局說，今天共出動消防車8輛、船艇3艘、無人機3架、機車2輛、消防人員14人、義消7人，無人機做分區域飛行搜索，現場由副大隊長吳哲佑指揮搶救。

▲▼ 。（圖／彰化縣消防局提供）

▲▼救難人員涉水搜尋老翁。（圖／彰化縣消防局提供）

▲▼ 。（圖／彰化縣消防局提供）

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