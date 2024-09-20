人妻「鼾聲如雷」老公分房睡　1手術治好呼吸中止症...鼻子還變尖

▲衛福部台中醫院耳鼻喉科主任季照芸表示，患者就醫時主訴有打鼾、鼻塞、白天精神不濟、夜間張口呼吸等困擾。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市1名36歲林姓女子，長期有打鼾、睡眠呼吸中止困擾，近年情況加劇，甚至要跟老公分房睡。林女在老公陪同下，到台中醫院就診，診斷發現林女睡眠障礙指數達最嚴重的20分，窒息指數每分鐘也達中度的14.1次，林女接受「功能性暨美觀性鼻整形手術」，術後3個月林女睡眠情形明顯改善，不但能夠一覺到天亮，工作效率也大大提升，整個人都神清氣爽，讓她直呼「早知道就早點來治療！」

衛福部台中醫院耳鼻喉科主任季照芸表示，患者就醫時主訴有打鼾、鼻塞、白天精神不濟、夜間張口呼吸等困擾，患者也說，希望可以藉此手術讓自己鼻子更堅挺。

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季照芸診斷發現，林女窒息指數每分鐘為14.1次（屬中度程度，嚴重為15次以上），鼻塞評估量表為75分（滿分為100，100分最嚴重），睡眠障礙為最嚴重的20分。

季照芸說，經與患者討論，決定採「功能性暨美觀性鼻整形手術」，該手術利用內開式手術矯正傳統鼻中膈手術無法矯正到的尾端鼻中膈彎曲，並取患者自體鼻中膈軟硬骨進行鼻頭、鼻背、下鼻甲整形，術後患者睡眠呼吸中止與鼻外觀同時得到改善，「窒息指數每分鐘降到7.1次，鼻塞評估量表降到5分，睡眠障礙更降到0分。」

此外，林女術後也聽從醫師建議，養成睡前8小時不喝含咖啡因飲料、睡覺時關燈、使用止鼾膠帶、接受舌肌訓練等輔助治療，現在可以一覺到天亮，3個月內也減重3公斤，整個人神采奕奕，宛如重生。

季照芸指出，台中醫院自2019年4月至今，已有超過百名20~60歲患者接受該手術，術後1個月患者症狀大幅改善，術後6個月後病人滿意度仍高；該手術成果除發表於國際論文之外，並在今年「第14屆新加坡睡眠過敏鼻科國際醫學研討會」中發表。

季照芸表示，睡眠醫學治療方式多元，「內開、無疤功能性暨美觀性鼻整形手術是選擇之一。」尤其手術後配合減重、配戴陽壓呼吸器、養成睡眠衛生習慣等，對治療將更有助益。

不過，值得注意的是，鼻中膈構造正常的睡眠呼吸中止症患者並不適用；另接受該治療的患者3個月內不建議戴眼鏡，避免影響鼻整形外觀，但僅接受功能性鼻整形手術者不再此限。